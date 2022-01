Με κορονοϊό και ο Γιώργος Βελισσάρης – Νοσεί μετά τη Super Κική – BINTEO

Ο κορονοϊός «χτύπησε» και τη πόρτα του γνωστού τραγουδιστή από την Αχαΐα, Γιώργου Βελισσάρη. Ο ίδιος το έκανε γνωστό στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, το πρωί της Πέμπτης (06/01).

Οπως ο ίδιος αποκάλυψε, έχει σοβαρά συμπτώματα, με έντονο βήχα και υψηλό πυρετό, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.

Χαρακτηριστικά είπε ότι έχει 9 πυρετό ενώ τα rapid tests που έκανε έβγαιναν αρνητικά.

 

Η Super Κική, το ταίρι του Γιώργου Βελισσάρη στο Just the 2 of us, είχε ενημερώσει με insta story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ότι νοσεί από Covid, λίγες ώρες μετά τη συμμετοχή της στον τελικό του Just the 2 of us.