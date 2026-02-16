Με Μαρινάκη και Καρπάνο το Final 8 του Κυπέλλου

Οι εκπρόσωποι της Πάτρας

16 Φεβ. 2026 22:51
Pelop News

Στο Final 8 του Κυπέλλου μπάσκετ, που αρχίζει αύριο Τρίτη (17/2/2026) στο Ηράκλειο η Πάτρα θα εκπροσωπηθεί από δύο διεθνείς διαιτητές. Τον Ηλία Καρπάνο και τον Μεγακλή Μαρινάκη.

Αναλυτικά οι 14 διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες από τις 17 ως τις 21 Φεβρουαρίου είναι οι εξής:

Ηλίας Καρπάνος, Γιώργος Κατραχούρας, Στέφανος Μαγκλογιάννης, Μεγακλής Μαρινάκης (φωτό), Ιωάννης Μπακάλης, Πέτρος Παπαπέτρου, Βασίλης Πιτσίλκας, Γιώργος Πουρσανίδης, Νίκος Σκανδαλάκης, Στέλιος Συμεωνίδης, Ιωάννης Τηγάνης, Βασιλική Τσαρούχα, Ιωάννης Τσιμπούρης, Επαμεινώνδας Χριστινάκης.

