Με νέα άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Μέχρι στιγμής ο Γενικός Δείκτης μετρά τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, επεκτείνοντας τα υψηλά 16 ετών

13 Ιαν. 2026 11:59
Pelop News

Σε ανοδικό τέμπο παραμένει το ελληνικό χρηματιστήριο για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, επεκτείνοντας το ρεκόρ 16 ετών (Ιανουάριος 2010) και εδραιώνοντας την παρουσία του πάνω από τις 2.200 μονάδες.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (13/1), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,13% και διαπραγματεύεται στις 2.213,66 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ 2.209,97 (χαμηλό ημέρας) και 2.217,45 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Τραπεζική «υπογραφή» έχει το ράλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην έναρξη του 2026. Ο Γενικός Δείκτης μετρά τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, επεκτείνοντας τα υψηλά 16 ετών.

Έχει κρατήσει «άμυνα» πάνω από τις 2.200 μονάδες, με το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 11 Ιανουαρίου 2010 και τις 2.315,31 μονάδες. «Τρέχει» με ρυθμό +4,25% την φετινή χρονιά, ενώ οι τράπεζες καταγράφουν διψήφιο «άλμα», άνω του +10,5%, στις μόλις έξι συνεδριάσεις για το 2026.

Παράλληλα, ο τραπεζικός δείκτης κινείται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 10ετίας και συγκεκριμένα από τις 18 Νοεμβρίου 2015 (2.713,40 μονάδες)

