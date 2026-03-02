Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ

Η Ναταλία Λιονάκη προχώρησε σε αλλαγές συνεχίζοντας να ακολουθεί τον δρόμο της ιεραποστολής.

Η πρώην ηθοποιός από μοναχή Φεβρωνία μετονομάστηκε σε μοναχή Νεκταρία, ενώ αποφάσισε να εγκαταλείψει την Κένυα για να εγκατασταθεί σε περιοχή της Τανζανίας, όπου καταφεύγουν άνθρωποι που νοσούν από AIDS.

Το Εκκλησία Online έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφίες της Ναταλίας Λιονάκη από την Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στην νότια Τανζανία, στην οποία εκείνη έχει ενταχθεί με μία ακόμη μοναχή.

Ο Επίσκοπος Μπουκόμπας και δυτικής Τανζανίας, πνευματικός της Ναταλίας Λιονάκη, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, και αναφέρθηκε στο έργο που προσφέρουν οι μοναχές που στελεχώνουν το μοναστήρι στο οποίο βρίσκεται πλέον η πρώην ηθοποιός.

Όπως είπε: «Σε αυτό το μοναστήρι ζουν τέσσερις μοναχές, είναι τρεις από την Ελλάδα, από την Κρήτη και μία ιθαγενής μοναχή. Είναι ένα ιεραποστολικό μοναστήρι που βρίσκεται δίπλα ακριβώς στη λεγόμενη ”Σπιναλόγκα” της Τανζανίας, εκεί δηλαδή που έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φορείς του AIDS. Οι αδερφές εκεί με πολλή θυσία, με πολλή αφοσίωση, με πολύ κόπο προσφέρουν ό,τι μπορούν στους ανθρώπους αυτούς. Τους κάνουν φαγητό, γίνεται μία κατήχηση και κάποιοι έχουν βαφτιστεί».

