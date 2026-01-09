Με πατρινό «χρώμα» η κοπή πίτας του ΣΕΠΠΕ

Με πατρινό «χρώμα» η κοπή πίτας του ΣΕΠΠΕ
09 Ιαν. 2026 11:36
Pelop News

Σε κλίμα συγκίνησης, αναμνήσεων και αγάπης για το άθλημα της πετοσφαίρισης πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες  η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο χώρος γέμισε ασφυκτικά από αθλητές, προπονητές και φίλους του βόλεϊ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη ζωντάνια του αθλήματος στην περιοχή.

Πριν από την κοπή της βασιλόπιτας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Σαμαράς, προχώρησε σε έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε ανθρώπους που έχουν συνδέσει την πορεία και την προσφορά τους με το βόλεϊ. Στη συνέχεια ακολούθησε σειρά τιμητικών βραβεύσεων σε προσωπικότητες του αθλήματος, οι οποίες έχουν συμβάλει με συνέπεια, έργο και όραμα στην ανάπτυξη του βόλεϊ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και αρκετοί πατρινοί, όπως ο γενικός γραμματέας του ΣΕΠΠΕ Αρης Αγγελόπουλος, ο Αντιπερειφερειάρχης  Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος και ο πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ Θεόδωρος Κανελλόπουλος.

 

