Με πατρινό «χρώμα» οι διαιτητές για τις ρεβάνς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson την Τετάρτη (9/2).

Ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι ο διαιτητής στη μάχη του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (20:30). Πρώτος βοηθός είναι ο Μεϊντάνας από την Αχαϊα και ο Παπαδάκης και 4ος ο Βεργέτης. Στο VAR θα είναι ο Κλέι Ρουπέτι με AVAR τον Γερόεν Μάνσχοτ.

Στη Λιβαδειά (17:00) και στο Λεβαδειακός – ΟΦΗ θα διευθύνει ο Αναστάσιος Παπαπέτρου με επόπτες τους Πετρόπουλο και Δημητριάδη και 4ο τον Πολυχρόνη. Στο VAR θα είναι ο Παπαδόπουλος με AVAR τον Κουμπαράκη.

Αναλυτικά:

Λεβαδειακός – ΟΦΗ (17:00)

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (20:30)

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρουπέτι

AVAR: Μάνσχοτ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



