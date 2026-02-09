Με πατρινό «χρώμα» οι διαιτητές για τις ρεβάνς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson την Τετάρτη (9/2).
Ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι ο διαιτητής στη μάχη του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (20:30). Πρώτος βοηθός είναι ο Μεϊντάνας από την Αχαϊα και ο Παπαδάκης και 4ος ο Βεργέτης. Στο VAR θα είναι ο Κλέι Ρουπέτι με AVAR τον Γερόεν Μάνσχοτ.
Στη Λιβαδειά (17:00) και στο Λεβαδειακός – ΟΦΗ θα διευθύνει ο Αναστάσιος Παπαπέτρου με επόπτες τους Πετρόπουλο και Δημητριάδη και 4ο τον Πολυχρόνη. Στο VAR θα είναι ο Παπαδόπουλος με AVAR τον Κουμπαράκη.
Αναλυτικά:
Λεβαδειακός – ΟΦΗ (17:00)
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Παπαδόπουλος
AVAR: Κουμπαράκης
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (20:30)
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
4ος: Βεργέτης
VAR: Ρουπέτι
AVAR: Μάνσχοτ
