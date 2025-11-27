«Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025 στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο, την ώρα προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Η έκρηξη χειροβομβίδας στο σημείο μηδέν σκότωσε ακαριαία τον 19χρονο Ραφαήλ και άφησε σοβαρά τραυματισμένο έναν 39χρονο επιλοχία, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο πατέρας του νεαρού στρατιώτη μίλησε στο Star, περιγράφοντας την τραγική στιγμή που ενημερώθηκε για τον χαμό του παιδιού του. «Με πήρε τηλέφωνο ο διοικητής, μία ώρα αφού είχα μιλήσει με τον γιο μου στο τηλέφωνο», είπε συγκλονισμένος. «Πήγαν να ανοίξουν το κουτί με τις χειροβομβίδες, τώρα πώς απασφάλισε θα το βρουν οι εμπειρογνώμονες».

Αναφερόμενος στις πιθανές αιτίες, σημείωσε: «Ή αστοχία υλικού ήταν ή ανθρώπινο λάθος, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το πω». Παρά τον ανείπωτο πόνο, υπογράμμισε ότι «δεν γυρεύω ευθύνες, μου έχουν φερθεί όλοι πολύ καλά, είναι όλοι δίπλα μας».

Την ίδια στιγμή, ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε από την ίδια έκρηξη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο 401 ΓΣΝΑ, έχοντας υποστεί ακρωτηριασμό και πολλαπλά θραυσματικά τραύματα.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, στην περιοχή Αφάντου, στη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, όλα συνέβησαν τη στιγμή της μεταχείρισης αμυντικής χειροβομβίδας, όταν σημειώθηκε πρόωρη ενεργοποίηση σε απόσταση αναπνοής από το προσωπικό.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε ενδεχόμενο «σφάλματος χειρισμού και πρόωρης ενεργοποίησης», χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί κανένα άλλο σενάριο, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των ειδικών κλιμακίων.

Η έκρηξη είχε ασύμμετρη επίδραση στα δύο στελέχη: ο 19χρονος βρέθηκε στο επίκεντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο επιλοχίας δέχθηκε θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της έρευνας, ενώ το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στους γονείς του νεαρού στρατιώτη.

