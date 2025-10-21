Με ποια κριτήρια θα δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ σε 1.4 εκ. δικαιούχους

Νωρίτερα και συγκεκριμένα περί τα μέσα, αντί τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατ. δικαιούχους, εκ των οποίων οι 1,1 εκατ. είναι συνταξιούχοι και 300.000 είναι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ.

Για τους συνταξιούχους προβλέπονται εισοδηματικά – περιουσιακά κριτήρια και όριο ηλικίας 65 ετών, ενώ για τις άλλες δύο κατηγορίες δικαιούχων (αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα) δεν προβλέπονται ούτε εισοδηματικά ούτε ηλικιακά κριτήρια.

Τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν θα εξειδικευτούν με υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η απόφαση έχει καθυστερήσει γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα μεταξύ υπουργείου Εργασίας, ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ αν στα εισοδηματικά κριτήρια των συνταξιούχων θα λαμβάνεται υπόψη και το τεκμαρτό εισόδημα ή όχι. Η διάταξη νόμου για το επίδομα περιλαμβάνει και τα τεκμαρτά εισοδήματα αλλά μένει να διευκρινιστεί αν θα ισχύσει και στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σύντομα.

Άλλο ένα κρίσιμο σημείο που χρήζει διευκρίνισης είναι αν το 65ο έτος που θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι συνταξιούχοι για να πάρουν το επίδομα των 250 ευρώ, θα εξετάζεται σε συνδυασμό με ή χωρίς την καταβολή σύνταξης. Ο νόμος λέει ότι για να πάρουν το επίδομα οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 και να λαμβάνουν σύνταξη κατά τον Σεπτέμβριο του 2025. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν δικαιούνται το επίδομα οι ασφαλισμένοι που ήταν 65 ετών πέρυσι τον Δεκέμβριο αλλά βγήκαν φέτος στη σύνταξη και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο πληρώνονται την οριστική τους σύνταξη.

Τα κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι συνταξιούχοι για να πάρουν το επίδομα, είναι να έχουν συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα ως 14.000 ευρώ αν είναι άγαμοι ή χήροι και ως 26.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι. Η δε ακίνητη περιουσία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία τις 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Στο φορολογητέο εισόδημα πάντως δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα άλλων μελών που φιλοξενούνται από τους συνταξιούχος όπως μπορεί να είναι ενήλικα τέκνα των συνταξιούχων που εργάζονται και μένουν με τους γονείς τους.

Ειδικά για συνταξιούχους που δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος πλην της σύνταξης, ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται το εισόδημα από συντάξεις (κύριες , επικουρικές ή μερίσματα) μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις, όπως η κράτηση 6% για ασθένεια και η εισφορά αλληλεγγύης που ξεκινά από συντάξεις άνω των 1.434 ευρώ .

Για ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα θα καταβάλλεται και στους δυο εφόσον είχαν κλείσει τα 65 μέχρι πέρυσι τον Δεκέμβριο και το συνολικό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημά τους αφαιρουμένων των ασφαλιστικών κρατήσεων ανέρχεται στα 2.167 ευρώ, είτε προέρχεται από συντάξεις είτε και από άλλες πηγές όπως εισόδημα από ενοίκιο. Αν ο ένας από τους δύο είναι 65 το επίδομα θα δοθεί σε αυτόν αρκεί να πληρούνται και τα άλλα κριτήρια.

Για μεμονωμένους συνταξιούχους (άγαμους, ή σε κατάσταση χηρείας) που έκλεισαν τα 65 μέχρι πέρυσι τον Δεκέμβριο, είναι άνω των 65 ετών το επίδομα των 250 ευρώ δικαιούνται όσοι λαμβάνουν μηνιαίως ποσά συντάξεων ως 1.167 ευρώ προ φόρου. Αν υπάρχουν και άλλα εισοδήματα, τότε δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 1.167 ευρώ μαζί με τη σύνταξη.

Η προσωπική διαφορά συνυπολογίζεται στη σύνταξη και μπορεί να βγάλει εκτός επιδόματος πολλούς συνταξιούχους που υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια λόγω προσωπικής διαφοράς. Για παράδειγμα συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη 1.000 ευρώ πληροί τις εισοδηματικές προϋποθέσεις για να παίρνει το 250άρι. Αν όμως έχει και 300 ευρώ προσωπική διαφορά τότε το μηνιαίο εισόδημα ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ και το ετήσιο είναι πάνω από 14.000 ευρώ οπότε αυτομάτως κόβεται από το 250άρι.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ οι περισσότεροι συνταξιούχοι από όσους λάβουν τα 250 ευρώ, προέρχονται από τους παρακάτω φορείς:

*Από τον ΟΓΑ όπου η μέση σύνταξη ανέρχεται στα 500 ευρώ μηνιαίως.

*Από τον ΟΑΕΕ, όπου η μέση σύνταξη είναι περίπου στα 700 ευρώ το μήνα.

*Από το ΙΚΑ όπου η μέση σύνταξη είναι περίπου στα 850 ευρώ το μήνα.

*Από το ΕΤΑΑ, όπου η μέση σύνταξη κυμαίνεται γύρω στα 800 ευρώ το μήνα.

*Από το ΝΑΤ όπου η μέση σύνταξη κινείται στα 900 με 1.000 ευρώ.

Λίγοι αναμένεται ότι θα είναι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου όπως και των ΔΕΚΟ-Τραπεζών που θα πληρούν τα κριτήρια για το 250άρι.

