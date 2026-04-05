Με πολυπληθή παρουσία η ΝΕΠ στο Κύπελλο Ανοιξης

Το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» στην Πάτρα διεξάγεται το 29ο Κύπελλο Ανοιξης που διοργανώνει ο ΝΟΠ.

Η ΝΕΠ παίρνει μέρος με συνολικά 67 κολυμβητές-τριες (22 της Αγωνιστικής, 26 της Προαγωνιστικής και 19 της Μίνι).

Συγκεκριμένα συμμετέχουν οι εξής κολυμβητές/τριες:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

1) Κατσαντώνη Μαριάννα (Νεάνιδα Β΄) 50μ.ελ.,50μ.-100μ.πετ.,100μ.πρ. 2) Καραγιάννη Ήρα (Κορασίδα) 50μ.-100μ.-200μ.πρ., 200μ.Μ.Α. 3)Αντωνοπούλου Φαίη (Κορασίδα Β΄) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.-100μ.πρ. 4) Γκόργκου Κωνσταντίνα (Παγκορασίδα Α΄) 50μ.-100μ.-200μ.ελ.,50μ.πετ. 5) Ζαφειροπούλου Βασιλική (Παγκορασίδα Α΄) 100μ.-200μ.-400μ.ελ.,100μ.πετ. 6) Κωνσταντάτου Δήμητρα (Παγκορασίδα Α΄) 100μ.ελ.,50μ.-100μ.-200μ.ύπτ. 7) Δομετίου Μαρίνα (Παγκορασίδα Β΄) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.πρ. 8)Ξυγκάκη Αναστασία (Παγκορασίδα Β΄) 50μ.-100μ.-200μ.-400μ.ελ. 9) Τσαγρή Βικεντία (Παγκορασίδα Β΄) 50μ.-100μ.ελ., 50μ.-100μ.ύπτ. 10)Κουρής Φάνης (Έφηβος Β΄) 50μ.ελ., 50μ.-200μ.πετ., 50μ.πρ. 11) Καρακάσης Άγγελος (Παίδας) 200μ.-400μ.ελ.,100μ.-200μ.πετ. 12) Πασβαντίδης Δημήτρης (Παίδας Β΄) 50μ.-100μ.-200μ.ελ.,50μ.πετ. 13) Δατσέρης Δημήτρης (Παμπαίδας Α΄) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.-100μ.πετ. 14) Κάτσης Παναγιώτης (Παμπαίδας Α΄) 50μ.-100μ.-200μ.πρ.,200μ.Μ.Α. 15) Κοτσαύτης Ανδρέας (Παμπαίδας Α΄) 50μ.ελ., 50μ.-100μ.πετ., 200μ.Μ.Α. 16) Μοφρίδης Γιώργος (Παμπαίδας Α΄) 50μ.-100μ.ελ., 50μ.-100μ.πετ. 17) Μπαϊλός Γιώργος (Παμπαίδας Α΄) 50μ.-100μ.-200μ.ελ.,100μ.ύπτ. 18) Παπαδόπουλος Μάρκος (Παμπαίδας Α΄) 50μ.-100μ.ελ.,100μ.ύπτ., 50μ.πρ. 19)Πασβαντίδης Παναγιώτης (Παμπαίδας Α΄) 100μ.ελ., 50μ.-100μ.-200μ.ύπτ. 20) Σιμώνης Κων/νος (Παμπαίδας Α΄) 50μ.-100μ.-200μ.ύπτ.,200μ.Μ.Α. 21) Κοτσαύτης Γεώργιος (Παμπαίδας Β΄) 100μ.-200μ.ελ., 50μ.-100μ.ύπτ. 22)Τρίγγος Αλέξανδρος (Παμπαίδας Β΄)50μ.-100μ.-200μ.-400μ.ελ.

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1) Ευαγγέλου Ζωή (Κ12) 100μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πετ. 2) Κάντζαρη Άννα Βασιλική (Κ12) 100μ.πετ.,50μ.πρ.,200μ.Μ.Α. 3) Γαλάνη Μαρία Ελένη (Κ11) 50μ.ελ.,50μ.πετ., 200μ.Μ.Α. 4)Δελάκη Μανέτα Ευτυχία (Κ11) 50μ.-100μ.-200μ.ύπτ. 5) Κανά Ευθυμία (Κ11)100μ.-200μ.-400μ.ελ. 6)Κωνσταντινοπούλου Ακριβή (Κ11) 50μ.ελ., 50μ.ύπτ., 100μ.πρ. 7)Μητροπούλου Μαρία Ελένη (Κ11) 50μ.-100μ.-200μ.πρ. 8) Φλωροπούλου Αναστασία (Κ11) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 9)Βαρυτιμίδη Μαρία(Κ10) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.πρ. 10) Καλύβα Όλγα (Κ10) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.ύπτ. 11) Πετροπούλου Αθανασία (Κ10) 50μ.-100μ.-200μ.ελ. 12) Σκέντζου Ειρήνη (Κ10) 50μ.ελ.,100μ.ύπτ., 200μ.Μ.Α. 13) Σκέντζου Ελένη(Κ10) 50μ.,50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 14) Φραντζή Αθανασία (Κ10)50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 15) Ευαγγελάτος Γιώργος (Κ12) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.πετ. 16) Ζαφειρόπουλος Χρήστος (Κ12) 50μ.-100μ.-200μ.ύπτ. 17)Ηλιόπουλος Αλέξης (Κ12)50μ.ύπτ.,50μ.-100μ.πρ. 18)Μουζενίδης Γιώργος (Κ12)200μ.ελ.,200μ.ύπτ., 200μ.Μ.Α. 19) Αποστολόπουλος Ιάσονας (Κ11) 50μ.-100μ.πετ., 200μ.Μ.Α. 20) Σαράντης Κων/νος (Κ11) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 21) Τσίγκας Γεώργιος (Κ11) 50μ.-100μ.-200μ.ελ.,50μ. 22)Δατσέρης Γιώργος (Κ10) 50μ.ελ.,50μ.πετ.,200μ.Μ.Α. 23) Ευαγγελάτος Νικόλαος (Κ10) 100μ.ελ.,50μ.-100μ.ύπτ. 24)Ζαφειρόπουλος Ανδρόνικος (Κ10) 50μ.ελ., 50μ.-100μ.πρ. 25) Κουρής Κων/νος (Κ10) 50μ.-100μ.πρ. 26) Σιμώνης Δημήτρης (Κ10) 200μ.ελ., 50μ.-100μ.πρ.



ΜΙΝΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1) Δελάκη Μανέτα Μυρσίνη (Κ9) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.ύπτ. 2)Κανά Γεωργία (Κ9) 50μ. ελ.,50μ.πρ.,50μ.πετ. 3)Γαλάνη Μυρτώ(Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 4) Δελάκη Μανέτα Αλίκη (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.πρ.,50μ.πετ. 5)Κούτρα Βικτωρία (Κ8) 50μ.ελ., 50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 6) Παπαλεωνιδοπούλου Παναγιώτα(Κ8) 50μ.ελ.,50μ.πετ., 50μ.πρ. 7) Αβράμης Παναγιώτης (Κ9) 50μ.ελ.,50μ.πετ., 50μ.πρ. 8) Αποστολόπουλος Αχιλλέας (Κ9) 50μ.-100μ.ελ.,50μ.πετ. 9) Αποστολόπουλος Ευστράτιος (Κ9) 50μ.πετ., 50μ.πρ., 50μ.ύπτ. 10) Καζίκης Νικόλαος (Κ9) 50μ.-100μ. ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πετ. 11) Κλαυδιανός Κυριάκος Στέλιος (Κ9) 100μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πετ. 12) Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης (Κ9) 50μ.ελ.,50μ.πρ.,50μ.πετ. 13) Παπαλάμπρου Ευάγγελος (Κ9) 50μ.ελ., 50μ.ύπτ., 50μ.πρ. 14) Αποστολόπουλος Νικόλαος (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.πρ. 15) Κορωναίος Ιωάννης (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πρ. 16)Λάζαρης Θεόδωρος (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.,50μ.πετ. 17) Μοφρίδης Άγγελος (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ. 18) Ντεϊμεντές Αλέξανδρος (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ. 19) Παναγιωτόπουλος Δημήτριος Νικόλαος (Κ8) 50μ.ελ.,50μ.ύπτ.

Προπονητές της ΝΕΠ είναι οι Λίνα Μαστροπάσκουα (Αγωνιστική), Δημήτρης Καραγιάννης (Προαγωνιστική) και Ντεϊάνα Γεωργακά (ΜΙΝΙ).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



