Με Πρέκα και Κομνιανίδη η Εθνική Νέων Ανδρών

Στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ των Νέων Ανδρών κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Γιάννης Κομνιανίδης και Γρηγόρης Πρέκας.

 

27 Φεβ. 2026 16:54
Pelop News

Το κλιμάκιο Νότου της Εθνικής Νέων Ανδρών έχει προγραμματισμένη προπόνηση τη Δευτέρα 9 Μαρτίου. Οι αθλητές που καλούνται να βρίσκονται στις 12.45 στο Telekom Center Athens, (ΟΑΚΑ, Λεωφ. Κηφισίας 37, Μαρούσι 151 23) είναι οι εξής:

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ)
ΠΡΕΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΚΟΜΝΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΨΥΧΙΚΟΥ)
ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο ΕΡΜΗΣ)
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ)
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
ΚΑΚΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ)
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ)
ΠΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ)
ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
ΠΑΓΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ)
ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ)

