Με πρώην της Παναχαϊκής στον πάγκο του, ο Λεβαδειακός την κορυφαία επίθεση στη Super League!

Από το 1959-60 μέχρι σήμερα μόλις τρεις ομάδες είχαν καταφέρει να σπάσουν την κυριαρχία του BIG-5 και να έχουν μεγαλύτερη συγκομιδή μετά από 10αγώνες πρωταθλήματος

11 Νοέ. 2025 23:57
Έχοντας σκοράρει 26 φορές ο Λεβαδειακός διαθέτει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος της Super League στις 10 πρώτες αγωνιστικές.

Δεύτερος με 23 γκολ είναι ο Ολυμπιακός και τρίτος με 20 ο ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Βοιωτίας, με προπονητή τον πρώην της Παναχαϊκής Νίκο Παπαδόπουλο, εκτός από τα ομαδικά ρεκόρ που σαρώνει στο πέρασμα της, έχει δημιουργήσει και εξαιρετικές επιδόσεις που είναι σπάνιες για την ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League.

Από το 1959-60 μέχρι σήμερα μόλις τρεις ομάδες είχαν καταφέρει να σπάσουν την κυριαρχία του BIG-5 και να έχουν μεγαλύτερη συγκομιδή μετά από 10αγώνες πρωταθλήματος.

Πρώτος το είχε κάνει ο Πανιώνιος τη σεζόν 1970-71 που με 20 γκολ ήταν η πιο παραγωγική ομάδα του πρωταθλήματος. Το 1983-84 ήταν ο Εθνικός με 19 γκολ και το 1987-88 η ΑΕΛ που τελικά κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Ο Λεβαδειακός μπαίνει σε αυτή τη σπάνια λίστα με τα 26 τέρματα σε 10 αναμετρήσεις.

30 ΓΚΟΛ ΣΕ 26 ΑΓΩΝΕΣ

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Λεβαδειακός τελείωσε την περσινή κανονική περίοδο με 30 γκολ σε 26 αγώνες, ενώ το 2022-23 είχε 25 γκολ σε 33 αναμετρήσεις με τα Playout.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ

Με τις πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, ο Λεβαδειακός δημιούργησε ρεκόρ στην ιστορία του, αφού η καλύτερη επίδοση του ήταν τη σεζόν 1989-90 με 5 νίκες, μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες, ενώ και το 2017-18 είχε ξεκινήσει με τρεις νίκες, έξι ισοπαλίες και μια ήττα.

