Με πτώση «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Ο Γ.Δ. πρέπει να χάσει τουλάχιστον -0,36% για να διατηρηθεί σε πτωτική τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

 

13 Μαρ. 2026 11:25
Pelop News

Νέα πτώση -δεύτερη διαδοχική- σημειώνει η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία ευθυγραμμίζεται με το αρνητικό κλίμα των υπόλοιπων χρηματιστηρίων. Οι αγορές παραμένουν «εγκλωβισμένες» σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, καθώς η πλήρης απουσία ορατότητας για το τέλος της κρίσης στον Περσικό Κόλπο εντείνει τη νευρικότητα των επενδυτών.

Το ενδιαφέρον είναι μονοσήμαντα στραμμένο στον πόλεμο στο Ιράν, με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν «καρφωμένες» στην περιοχή των 100 δολαρίων.

Η επίμονη αυτή άνοδος, σε συνδυασμό με τις διαρκείς απειλές για τη διακοπή της ενεργειακής τροφοδοσίας, τροφοδοτεί βάσιμους φόβους για ένα νέο παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ που θα μπορούσε να ανακόψει την οικονομική ανάπτυξη.

Σχετικά με τη συνεδρίαση της Παρασκευής (13/3) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,88% και διαπραγματεύεται στις 2.111,67 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.105,33 (χαμηλό ημέρας) και των 2.116,42 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Σημειώνεται ότι ο ΓΔ πρέπει να χάσει τουλάχιστον -0,36% για να διατηρηθεί σε πτωτική τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

 

εφημερίδα 13.3.26
