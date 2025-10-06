Με πτώση έκλεισε ο ΓΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Στη συνολική εικόνα του ταμπλό 33 μετοχές ολοκλήρωσαν με άνοδο και 87 με πτώση (82 αμετάβλητες).

Με πτώση έκλεισε ο ΓΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών
06 Οκτ. 2025 18:05
Pelop News

Διορθωτική ήταν η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών η οποία έδειξε να υπεραντιδρά στη νευρικότητα που προκάλεσε το νέο επεισόδιο ακυβερνησίας στην Γαλλία.

Ειδικότερα, μετά τα πρώτα 10 λεπτά των συναλλαγών ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο και ολοκλήρωσε στις 2.053,08 μονάδες με -0,14%, έχοντας βρεθεί ενδοσυνεδριακά να υποχωρεί έως και τις 2.049,5 μον. (-1,31%).

Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της πτώσης με απώλειες 1,55% στις 2.359,79 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,17% στις 5.193,52 μον., όπως και ο FTSEM της μεσαίας που έκλεισε στις 2.812,99 μον. με -1,24%.

Ο τζίρος έμεινε σε μέτρια επίπεδα στα 188,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,08 εκατ. σε 22 πακέτα (5 στην Πειραιώς για 10 εκατ., 6 στην ΕΤΕ γαι 7,4 εκατ., 1 στην Eurobank για 1,2 εκατ.,) με τον όγκο των συναλλαγών στα 36,01 εκατ. τεμάχια.

Ουσιαστικά η Λεωφόρος Αθηνών έκανε σήμερα μία μάλλον αναμενόμενη διόρθωση, δεδομένης της ισχυρής απόδοσης της περασμένης εβδομάδας (ΓΔ +2,2%). Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε, εξίσου εύλογα, ο τραπεζικός κλάδος μετά την υπεραπόδοση του περασμένου πενθήμερου (+6,03%) αλλά και γενικότερα το τελευταίο διάστημα, καθώς έτρεχε με 9/10 ανοδικές συνεδριάσεις (+9,67%).

Αφορμή της σημερινής κίνησης ήταν ο νέος κύκλος κυβερνητικού αδιέξοδου στην Γαλλία, καθώς την ώρα που ξεκινούσαν οι συναλλαγές στο Χ.Α. ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την παραίτησή του από πρωθυπουργός, λίγες ώρες μόλις μετά τον ορισμό της κυβέρνησής του και μόλις 27 μέρες μετά τον διορισμό του στη θέση.

Μία είδηση που έφερε άμεσα ρευστοποιήσεις τόσο στο Παρίσι στον CAC 40 όσο και στα ομόλογα της χώρας, με το spread των γαλλικών αποδόσεων να εκτοξεύεται σε υψηλό 10 μηνών, τον Stoxx Banks να σημειώνει απώλειες άνω του 2% και τη νευρικότητα να διαχέεται στο σύνολο του ευρωπαϊκών ταμπλό.

Ωστόσο, στην πορεία φάνηκε ότι οι τοποθετήσεις των επενδυτών στην Αθήνα είχαν  περισσότερο χαρακτήρα κατοχύρωσης κερδών, καθώς στην πορεία οι ευρωπαϊκοί δείκτες άρχισαν να επιχειρούν να περάσουν σε θετικό έδαφος και στην Γαλλία οι απώλειες περιορίστηκαν στο μισό και περισσότερο, χωρίς αυτό να επηρεάσει σε κάτι την Λεωφόρο Αθηνών που συνέχισε να κινείται στους ίδιους – πτωτικούς – ρυθμούς.

 

 

 
