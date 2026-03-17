Με πτώση η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, πιέσεις και στην Ευρώπη

17 Μαρ. 2026 11:17
Πιέσεις εκδηλώνονται στο ελληνικό χρηματιστήριο καθώς το κλίμα αβεβαιότητας εξακολουθεί να επηρεάζει τους επενδυτές, όπως φαίνεται και από την αντίδραση των μετοχών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχωρεί προς τις 2.120 μονάδες με αισθητές τις πιέσεις στις μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης την ώρα που ο Mid Cap σημειώνει θετικό πρόσημο.

Μικρές διακυμάνσεις καταγράφουν και οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα Τρίτη (17/3) στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να αξιολογούν τις οικονομικές επιπτώσεις από την παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 598,11 μονάδες στις 10:07 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές των εταιριών αμυντικού εξοπλισμού σημείωσαν πτώση 0,8% ενώ οι μετοχές των εταιριών κοινής ωφελείας ενισχύθηκαν κατά 0,7%.

Οι μετοχές των ενεργειακών εταιριών, όπως της Shell, συνέχισαν να κινούνται ανοδικά καθώς οι τιμές του αργού ανέβηκαν ξανά περί τα 100 δολάρια το βαρέλι.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
12:47 Η «Παρέλαση» ανοίγει διάλογο με την Ιστορία στο Θέατρο Λιθογραφείον της Πάτρας
