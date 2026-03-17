Με πτώση η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, πιέσεις και στην Ευρώπη

Πιέσεις εκδηλώνονται στο ελληνικό χρηματιστήριο καθώς το κλίμα αβεβαιότητας εξακολουθεί να επηρεάζει τους επενδυτές, όπως φαίνεται και από την αντίδραση των μετοχών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχωρεί προς τις 2.120 μονάδες με αισθητές τις πιέσεις στις μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης την ώρα που ο Mid Cap σημειώνει θετικό πρόσημο.

Μικρές διακυμάνσεις καταγράφουν και οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα Τρίτη (17/3) στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να αξιολογούν τις οικονομικές επιπτώσεις από την παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 598,11 μονάδες στις 10:07 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές των εταιριών αμυντικού εξοπλισμού σημείωσαν πτώση 0,8% ενώ οι μετοχές των εταιριών κοινής ωφελείας ενισχύθηκαν κατά 0,7%.

Οι μετοχές των ενεργειακών εταιριών, όπως της Shell, συνέχισαν να κινούνται ανοδικά καθώς οι τιμές του αργού ανέβηκαν ξανά περί τα 100 δολάρια το βαρέλι.

