Με πτώση ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου

Με μικρή πτώση ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου Αθήνας , καθώς στα πρώτα λεπτά ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.027 μονάδες με -0,3% και τον τζίρο στα 17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,5 εκατ. σε 3 πακέτα και τον όγκο των συναλλαγών στα 3,3 εκατ. τεμάχια.

ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 0,3% στις 2.266 μονάδες, FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης διαπραγματεύεται στις 5.117 μον. με -0,37%, όπως και ο FTSEM της μεσαίας στις 2.881 μον. με -0,08%.

Χτες, σε μία συνεδρίαση αντίρροπων δυνάμεων (Metlen, ΕΤΕ, Κύπρου, Optima εναντίον Coca Cola, Cenergy, ΕΥΔΑΠ) η αγορά κέρδισε έστω και οριακά το πρόσημο (+0,13%) με τον τζίρο να εμφανίζει αισθητή κάμψη στα 165,2 εκατ. Ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η Λεωφόρος Αθηνών βρίσκεται μπροστά από ακόμα ένα ορόσημο, καθώς με την ολοκλήρωση σήμερα του Σεπτεμβρίου αν υπερασπιστεί το +0,63% που γράφει στο σύνολό του θα συμπληρώσει 11 ανοδικούς μήνες (για πρώτη φορά στην ιστορία της).

Αυτό, ωστόσο, εντός περιβάλλοντος επενδυτικής νευρικότητας διεθνώς, καθώς τόσο οι ευρωπαϊκοί δείκτες όσο και τα futures των αμερικανικών δείχνουν ένα οριακό προβάδισμα των πωλητών, έπειτα από μία ημέρα χτες με μέτρια (ή μικρά) κέρδη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

