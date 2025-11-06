Με πτωτικές τάσεις “άνοιξε” η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά να υποχωρεί προς τις 2.000 μονάδες, εν μέσω ήπιας υποχώρησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.000,44 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,70%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 34,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,71%), της Τιτάν (+1,65%), της Elvalhalcor (+1,52%) και των ΕΛΠΕ (+1,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-4,77%), της Εθνικής (-2,015), της Alpha Bank (-1,02%) και της ΔΕΗ (-1,00%).

Η μετοχή της Metlen εξέρχεται από τον δείκτη MSCI Standard, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Morgan Stanley Capital International (MSCI), μία κίνηση που αποδίδεται στην είσοδο της μετοχής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ταυτόχρονα, στον δείκτη Small Cap εντάσσονται η Cenergy και η Viohalco.

Ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει τις μετοχές του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ, της Jumbo, της ΔΕΗ, της Eurobank, την Alpha Bank, της Εθνικής και της Πειραιώς.

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 47 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

