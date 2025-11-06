Με πτωτικές τάσεις “άνοιξε” η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Στα πρώτα λεπτά ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 47 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Με πτωτικές τάσεις "άνοιξε" η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
06 Νοέ. 2025 11:34
Pelop News

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά να υποχωρεί προς τις 2.000 μονάδες, εν μέσω ήπιας υποχώρησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.000,44 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,70%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 34,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,71%), της Τιτάν (+1,65%), της Elvalhalcor (+1,52%) και των ΕΛΠΕ (+1,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-4,77%), της Εθνικής (-2,015), της Alpha Bank (-1,02%) και της ΔΕΗ (-1,00%).

Η μετοχή της Metlen εξέρχεται από τον δείκτη MSCI Standard, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Morgan Stanley Capital International (MSCI), μία κίνηση που αποδίδεται στην είσοδο της μετοχής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ταυτόχρονα, στον δείκτη Small Cap εντάσσονται η Cenergy και η Viohalco.

Ο MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει τις μετοχές του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ, της Jumbo, της ΔΕΗ, της Eurobank, την Alpha Bank, της Εθνικής και της Πειραιώς.

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 47 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:36 Κουτσούμπας στη Βουλή: «Έχετε απέναντί σας τον λαό» – Σφοδρή επίθεση για φορολογικό, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
14:27 ΟΣΕ: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» – Διάψευση για το περιστατικό στη Σίνδο και εξηγήσεις για την ελεγχόμενη παλινδρόμηση
14:16 Σε πολιορκία τα Βορίζια: Ένταλμα για ανθρωποκτονία στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη – 300 αστυνομικοί ερευνούν όπλα, συνεργούς και νέα στοιχεία
14:09 Μήνυμα Μητσοτάκη για τη συμφωνία στο Ιόνιο: «Πράξη ευθύνης και προοπτικής για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή»
14:08 Henkel: Θετική οργανική αύξηση πωλήσεων και στις δύο επιχειρηματικές μονάδες
14:04 Ο Βελόπουλος ζητά νομιμοποίηση οπλοκατοχής ως «λύση» για τις βεντέτες στην Κρήτη
14:00 Πάτρα: Χωματόδρομοι – βούρκοι στο Μπεγουλάκι – «Πνιγμένοι» οι κάτοικοι από λάσπες και σκόνη
13:58 Ο Πίνατ “έκλεψε” τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς στο Μαξίμου
13:50 Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: η ExxonMobil μπαίνει στο Block 2
13:45 Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ
13:38 Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
13:30 Νεκρή η influencer «Barbie» της Βραζιλίας με τις 27 εγχειρήσεις, ΦΩΤΟ
13:28 Με 9.000 επισκέπτες ολοκληρώθηκε η έκθεση του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
13:21 Σφοδρός τηλεοπτικός καβγάς Γιαννούλη – Παππά με βαριές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις ΒΙΝΤΕΟ
13:16 Απαλλακτική απόφαση για Μάριο Ηλιόπουλο και ΑΕΚ από τη Super League
13:15 Γιώργος Γεωργαντάς: «Πέντε παρεμβάσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:12 Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας»
13:08 Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ
13:06 Η Δημοτική Αρχή Πατρέων στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: «Η παιδεία δεν είναι εξεταστικό κέντρο»
12:59 Τι αποκάλυψε ο Παπαδομιχελάκης για τον τοκετό της γυναίκας του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ