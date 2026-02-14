Με συγκίνηση η Πολιτεία τίμησε τους αστυνομικούς που έπεσαν στο καθήκον – Το μήνυμα Τασούλα για τη θυσία τους

Φόρος τιμής στους αστυνομικούς που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας αποδόθηκε σε ειδική τελετή μνήμης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το μήνυμα επικεντρώθηκε στη διαχρονική προσφορά τους και στην ευθύνη της Πολιτείας να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη τους.

Με συγκίνηση η Πολιτεία τίμησε τους αστυνομικούς που έπεσαν στο καθήκον – Το μήνυμα Τασούλα για τη θυσία τους
14 Φεβ. 2026 15:24
Pelop News

Τη μνήμη των ανδρών και γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τίμησε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συμμετέχοντας σε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Μετά την τελετή ακολούθησε κατάθεση στεφάνου, στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης των αστυνομικών που έπεσαν εν ώρα υπηρεσίας.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τους αστυνομικούς που θυσιάστηκαν, επισημαίνοντας ότι η προσφορά τους παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη. Όπως τόνισε, η Πολιτεία τιμά με συγκίνηση όσους έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τον όρκο και το καθήκον τους, αναγνωρίζοντας το βαρύ τίμημα που πλήρωσαν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, υπογράμμισε τη στενή της σύνδεση με την κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα στελέχη της προέρχονται από τον ίδιο τον ελληνικό λαό και έχουν ως αποστολή την προστασία της ζωής, της περιουσίας και της ασφάλειας των πολιτών, καθώς και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης.

Κλείνοντας, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η Πολιτεία και η κοινωνία συνολικά αναγνωρίζουν την αξία αυτής της προσφοράς και αποτίουν σεβασμό στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον.

