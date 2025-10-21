Με συναυλία ολοκληρώνεται το αφιερωματικό τετραήμερο στον «Μίκη Θεοδωράκη»

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 9.00 το βράδυ στο «Πάνθεον»

21 Οκτ. 2025 14:21
Με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας», ολοκληρώνονται στις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον», οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για να τιμήσει τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη.

Για το έργο, τη ζωή, τη δημιουργική πορεία, τους δημοκρατικούς του αγώνες  του Μίκη Θεοδωράκη, θα μιλήσει ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης και θα υπάρξουν σύντομες παρεμβάσεις.

Η εκδήλωση θα κλείσει με την πραγματοποίηση συναυλίας σε μουσική επιμέλεια  Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλου. Συμμετέχει η Χορωδία Ζακύνθου «Η Φανερωμένη».

Συμμετέχουν επίσης:

Φωνές: Αλίκη Ζαφείρη, Μαρίνα Αγγελοπούλου, Κυριάκος Γιαννόπουλος, Ιωάννα Γκέλλη, Λάμπης Κονόμης, Ευτυχία-Μαρία Κοντογεωργοπούλου, Βασίλης Κωνσταντάρας, Σεραφείμ Μαργαρίτης   Ντρουβάρη Διονυσία ,Φωτεινή Ξυπολιά, Φλωρεντία Τασιάνη.

Μπουζούκι: Κυριάκος  Γιαννόπουλος, Πιάνο: Ανδρέας Αδαμόπουλος, Ενορχηστρώσεις : Λουκάς Αδαμόπουλος

Το αφιερωματικό τετραήμερο πραγματοποιείται με αφορμή την κήρυξη του 20025 ως αφιερωματικού έτους για τον μεγάλο μουσουργό και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννησή του.

*Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Θα απαιτηθεί η προμήθεια δελτίου εισόδου.

Τα δελτία εισόδου είναι διαθέσιμα στο παρακάτω link:

https://www.ticketservices.gr/event/o-mikis-theodorakis-os-rapsodos-ton-xtypon-tis-kardias-mas-b/?lang=el

 

