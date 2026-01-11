Με Τεχνητή Νοημοσύνη και live παρακολούθηση η ΑΑΔΕ στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής το 2026

Σε πλήρη αναβάθμιση του ψηφιακού της οπλοστασίου προχωρά το 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενεργοποιώντας έξι νέα ψηφιακά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προγνωστικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, η μαζική επεξεργασία δεδομένων και η παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση παραβατικών συμπεριφορών.

Η ΑΑΔΕ θέτει ως στόχο τη διενέργεια 72.800 ελέγχων μέσα στο 2026 και την είσπραξη επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Παράλληλα, αλλάζει φιλοσοφία: από τους ελέγχους «εκ των υστέρων» περνά σε προληπτικούς, στοχευμένους και αυτοματοποιημένους ελέγχους.

Τα έξι νέα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ

1. Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής & Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Το 2026 σηματοδοτεί την πλήρη εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, με online παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών. Κάθε εμπόρευμα θα αφήνει ηλεκτρονικό ίχνος, περιορίζοντας δραστικά τα εικονικά τιμολόγια και τα «χάρτινα» παραστατικά.

2. Ψηφιακό Πελατολόγιο

Μετά τα συνεργεία αυτοκινήτων, το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται σε νέους κλάδους, όπως κτήματα εκδηλώσεων, επιχειρήσεις ήχου και φωτισμού. Κάθε ραντεβού θα καταγράφεται ψηφιακά, πριν καν εκδοθεί απόδειξη.

3. Προγνωστικά μοντέλα Risk Analysis

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί αλγορίθμους και δεδομένα από Taxis, Κτηματολόγιο, τράπεζες και ΓΕΜΗ, ώστε να προβλέπει ποιοι φορολογούμενοι ή κλάδοι εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας και να ιεραρχεί αυτόματα τους ελέγχους.

4. Ψηφιακοί «ντετέκτιβ» και Social Media Intelligence

Με εργαλεία ανάλυσης social media, οι ελεγκτές εντοπίζουν ασυμφωνίες μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και τρόπου ζωής, κρυφές πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή δραστηριότητες χωρίς παραστατικά και χωρίς έναρξη επαγγέλματος.

5. Ψηφιακό προφίλ κινδύνου για κάθε ΑΦΜ

Για κάθε φορολογούμενο δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό προφίλ, με στοιχεία εισοδημάτων, δαπανών, τραπεζικών κινήσεων, ακινήτων και βραχυχρόνιων μισθώσεων. Οι αποκλίσεις ενεργοποιούν αυτόματα ελεγκτικά φίλτρα.

6. Ηλεκτρονικός Θάλαμος Επιχειρήσεων με live παρακολούθηση

Με αξιοποίηση δεδομένων γεωεντοπισμού και κίνησης, η ΑΑΔΕ εντοπίζει επιχειρήσεις με υψηλή επισκεψιμότητα αλλά χαμηλές εισπράξεις. Σε περιπτώσεις ασυμφωνίας, ενεργοποιούνται άμεσοι επιτόπιοι έλεγχοι.

Πού εστιάζουν οι έλεγχοι το 2026

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομίας, με έμφαση στις τελευταίες τρεις έως πέντε χρήσεις, πριν από την παραγραφή. Περιλαμβάνονται:

φορολογικοί έλεγχοι εισοδήματος

στοχευμένοι έλεγχοι ΦΠΑ

έρευνες περιουσιακών μεταβολών

ειδικές υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι με υψηλή παραβατικότητα, επιχειρήσεις με απότομες μεταβολές τζίρου και υποθέσεις με σοβαρές αποκλίσεις δηλωθέντων και πραγματικών εισοδημάτων.

Ψηφιοποίηση και καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών

Παράλληλα με τους ελέγχους, η ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ βελτιώνει και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Το myAADE, το τηλεφωνικό κέντρο 1521, οι αυτοματοποιημένες δηλώσεις και οι ψηφιακές εφαρμογές έχουν μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής και τα εκκρεμή αιτήματα.

Η στρατηγική της ΑΑΔΕ είναι σαφής: να μετατρέψει τη φορολογική συμμόρφωση σε κανόνα και τη φοροδιαφυγή σε επιλογή υψηλού ρίσκου, αξιοποιώντας τεχνολογία, δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη.

