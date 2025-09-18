Με θετικό πρόσημο «άνοιξε» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Επανέρχεται το αγοραστικό ενδιαφέρον στο ελληνικό χρηματιστήριο, έπειτα από τρεις ημέρες απωλειών, με τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων να αποτελούν θετικό καταλύτη σε εγχώρια βάση. Παράλληλα, η μείωση των επιτοκίων από τη Fed λειτουργεί ευεργετικά για την ψυχολογία των επενδυτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (18/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,72% και διαπραγματεύεται στις 2.033,71 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.034,05 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.026,05 μονάδες.

Στο «κόκκινο» διατηρήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο για τρίτη συνεχόμενη μέρα, χάνοντας περίπου 43 μονάδες, ήτοι πάνω από -2,1% από την αρχή της τρέχουσας εβδομάδας. Πλέον ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,12% εντός του Σεπτεμβρίου, με την απόδοσή του από την έναρξη του 2025 να αγγίζει το +37,4%.

Η προσοχή παραμένει στραμμένη στις οικονομικές επιδόσεις α’ εξαμήνου των εισηγμένων. Σήμερα θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις η Viohalco, η Κρι Κρι, η Profile, η Lavipharm και η Ελλάκτωρ, ενώ την Παρασκευή (19/9) σειρά έχουν η Πλαστικά Θράκης, η Alpha Trust Holdings και η Κέκροψ.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (22/9) Alumil, Τετάρτη (24/9) ΑΔΜΗΕ, Λανακάμ, Πέμπτη (25/9) ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ, ΟΛΘ, Μαθιός Πυρίμαχα, Loulis Food Ingredients, Έλτον, Fais Group, Σίδμα Μεταλλουργική, Alter Ego Media, AS Company, Safe Bulkers και Παρασκευή (26/9) CrediaBank, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, ΕΥΑΘ, Revoil, Q&R, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Εβροφάρμα, Mermeren Kombinat.

