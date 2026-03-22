Με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία: Οι πρώτες προβλέψεις των μετεωρολόγων για το Πάσχα

Πρώτες ενδείξεις για τον καιρό του φετινού Πάσχα καταγράφουν οι μετεωρολόγοι, με τα διαθέσιμα στοιχεία να συγκλίνουν προς ένα πιο δροσερό και κατά διαστήματα βροχερό σκηνικό σε σχέση με τα συνήθη για την εποχή επίπεδα.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμη εκτίμηση, η οποία βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα και αποκλίσεις από τις μέσες κλιματικές τιμές, υπογραμμίζοντας ότι τα δεδομένα δεν είναι ακόμη οριστικά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, για το διάστημα της Μεγάλης Εβδομάδας αναμένεται η θερμοκρασία να κινηθεί ελαφρώς χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα, κατά περίπου 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, αυξημένες εμφανίζονται οι πιθανότητες για βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε δεδομένα από το European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα εντάσσεται σε ζώνη με αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις και ελαφρώς αυξημένο υετό.

Όπως τονίζεται, η εικόνα αυτή δεν αποτελεί τελική πρόγνωση, καθώς η ατμόσφαιρα παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα σε χρονικό ορίζοντα πέραν της μίας εβδομάδας. Τα στοιχεία αναμένεται να επικαιροποιούνται όσο πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο διαμορφώνεται με πιο δροσερές και υγρές συνθήκες σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα. Οι πιθανότητες για βροχές εμφανίζονται αυξημένες, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν ελαφρώς χαμηλότερες από τον μέσο όρο.

Παρά τις πρώτες αυτές ενδείξεις, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τελική εικόνα του καιρού για το Πάσχα θα διαμορφωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες ημέρες.

