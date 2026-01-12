Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ

Νίκησε 61-57 τα Αραχωβίτικα/Ακταίο, ξεχωρίζει το ντέρμπι Κεραυνός-ΑΕ Ροϊτίκων, συνεχής η ενημέρωση

Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
12 Ιαν. 2026 21:57
Pelop News

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-η ΕΑΠ νίκησε 61-57 τα Αραχωβίτικα/Ακταίο.

Α’ Κατηγορία: Βαθμός για Κεραυνό, το Πάτραι πλησίασε τον Αρη

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

12η Αγωνιστική

Διαγόρας-ΠΑΣ Ναυπάκτου 58-52

ΕΑΠ-Αραχωβίτικα/Ακταίο 61-57

Ηρακλής-Αίολος Αγυιάς 55-67

Δύμη-Ανδραβίδα 69-58

8.45μ.μ.: Κεραυνός-ΑΕ Ροϊτίκων

9μ.μ.: Απολλωνιάδα-Ολυμπιάδα

9μ.μ.: Νέοι Γλαύκου-Αστέρας Τέμενης

Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:15 Στο ψυχιατρείο ο δράστης της επίθεσης στο Δημαρχείο Αγρινίου
22:05 Αποκάλυψη Axios: Δίαυλος επικοινωνίας του Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αραγτσί
21:57 Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
21:43 Ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα που αγνοείται να συνομιλεί με τον «ύποπτο ηλικιωμένο» στην Πάτρα
21:30 Εκτέλεσαν Δολοφόνησαν εν ψυχρώ αυτονομιστή της Κορσικής και πρώην πρόεδρο της Αζαξιό στην κηδεία της μητέρας του
21:22 Α’ Κατηγορία: Βαθμός για Κεραυνό, το Πάτραι πλησίασε τον Αρη
21:20 Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα
21:11 Την παραίτηση Καρυστιανού ζητούν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών
21:00 Σε ρυθμούς Βοστίτσας μπαίνει το Αίγιο – 24 με 26 Ιανουαρίου η κορύφωση των εκδηλώσεων
20:51 Όχι και τόσο βόμβα, τέλος ο Τσάμπι από τη Ρεάλ!
20:45 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους, δεν πάνε στον Μητσοτάκη, αποφάσισαν κλιμάκωση κινητοποιήσεων
20:40 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και μένουν στην κορυφή
20:29 Ο Παναιγιάλειος ενεργοποίησε τη βόμβα Super League!
20:20 Αγρότες: Αρνητική εισήγηση για συνάντηση με Μητσοτάκη και κλιμάκωση με νέα μπλόκα από τους «σκληρούς» της Θεσσαλίας
20:10 «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει τόσο η Πόπη όσο και η Φωτεινή», η Μουρτζούκου για Παναγιωτάκη
20:00 Ο Καραγκιόζης στην Αίγυπτο – Ο Αριστοτέλης Μακρής στην «Π» με αφορμή τη διάκριση
19:50 Αχαΐα: Ο Δήμος που κλείνουν τα σχολεία λόγω κακοκαίριας
19:41 «Ρωτούσα αερολογίες το ChatGPT, τα θεωρώ συμπτώσεις», νέες αποκαλύψεις, η απολογία του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
19:30 «Πούλαγε πράγματά της», λέει φίλη της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε στην Πάτρα
19:20 Ο Παναιγιάλειος επαφές με παίκτη Super League!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ