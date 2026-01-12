Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-η ΕΑΠ νίκησε 61-57 τα Αραχωβίτικα/Ακταίο.

Α’ Κατηγορία: Βαθμός για Κεραυνό, το Πάτραι πλησίασε τον Αρη

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

12η Αγωνιστική

Διαγόρας-ΠΑΣ Ναυπάκτου 58-52

ΕΑΠ-Αραχωβίτικα/Ακταίο 61-57

Ηρακλής-Αίολος Αγυιάς 55-67

Δύμη-Ανδραβίδα 69-58

8.45μ.μ.: Κεραυνός-ΑΕ Ροϊτίκων

9μ.μ.: Απολλωνιάδα-Ολυμπιάδα

9μ.μ.: Νέοι Γλαύκου-Αστέρας Τέμενης

