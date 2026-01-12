Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
Νίκησε 61-57 τα Αραχωβίτικα/Ακταίο, ξεχωρίζει το ντέρμπι Κεραυνός-ΑΕ Ροϊτίκων, συνεχής η ενημέρωση
Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-η ΕΑΠ νίκησε 61-57 τα Αραχωβίτικα/Ακταίο.
Α’ Κατηγορία: Βαθμός για Κεραυνό, το Πάτραι πλησίασε τον Αρη
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
12η Αγωνιστική
Διαγόρας-ΠΑΣ Ναυπάκτου 58-52
ΕΑΠ-Αραχωβίτικα/Ακταίο 61-57
Ηρακλής-Αίολος Αγυιάς 55-67
Δύμη-Ανδραβίδα 69-58
8.45μ.μ.: Κεραυνός-ΑΕ Ροϊτίκων
9μ.μ.: Απολλωνιάδα-Ολυμπιάδα
9μ.μ.: Νέοι Γλαύκου-Αστέρας Τέμενης
