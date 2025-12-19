Με το τραγούδι «Του Αιγαίου τα μπλουζ» ο αποχαιρετισμός στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ ΦΩΤΟ

Συγκινητικές στιγμές στο τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Με το τραγούδι «Του Αιγαίου τα μπλουζ» ο αποχαιρετισμός στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ ΦΩΤΟ
19 Δεκ. 2025 10:31
Σε εντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον ηθοποιό, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, την Πέμπτη 18/12/2025. Συντετριμμένοι η σύζυγός του Μαίρη και τα παιδιά τους Σάρα και Λέων.

Μαίρη και Σάρα Εσκενάζυ

Μαίρη και Σάρα Εσκενάζυ

Η τελετή έκλεισε με μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όταν στον χώρο ακούστηκε, στο πιάνο του αποτεφρωτηρίου, το αγαπημένο τραγούδι του ηθοποιού, το οποίο είναι «Του Αιγαίου τα μπλουζ» του Κώστα Μπίγαλη, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να αποχαιρετήσει τον φίλο του.

Κώστας Μπίγαλης

Κώστας Μπίγαλης

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της τελετής, ακούστηκε μία μπαλάντα από τη θεατρική παράσταση «Εκείνος και Εκείνος» που πρωταγωνιστούσε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ και ο Κώστας Μπίγαλης.

