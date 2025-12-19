Με το τραγούδι «Του Αιγαίου τα μπλουζ» ο αποχαιρετισμός στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ ΦΩΤΟ

Σε εντονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον ηθοποιό, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, την Πέμπτη 18/12/2025. Συντετριμμένοι η σύζυγός του Μαίρη και τα παιδιά τους Σάρα και Λέων.

Η τελετή έκλεισε με μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όταν στον χώρο ακούστηκε, στο πιάνο του αποτεφρωτηρίου, το αγαπημένο τραγούδι του ηθοποιού, το οποίο είναι «Του Αιγαίου τα μπλουζ» του Κώστα Μπίγαλη, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να αποχαιρετήσει τον φίλο του.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της τελετής, ακούστηκε μία μπαλάντα από τη θεατρική παράσταση «Εκείνος και Εκείνος» που πρωταγωνιστούσε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ και ο Κώστας Μπίγαλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



