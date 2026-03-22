Με τον Χρυσό Σταυρό τιμήθηκε ο Νίκος Δένδιας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου – Τι είπε για την «Ατζέντα 2030» ΦΩΤΟ

Στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την Ηρωική Έξοδο βρέθηκε η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, με την παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Ο κ. Δένδιας, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, συμμετείχε στις τιμητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, συνοδευόμενος από την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης Δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός απένειμε στον Υπουργό τον Χρυσό Σταυρό μετά Αστέρου της Επετείου των 200 ετών. Η διάκριση αυτή δόθηκε ως αναγνώριση του έργου του κ. Δένδια, σε μια συγκυρία υψηλού συμβολισμού για την περιοχή και την ιστορία του έθνους.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της επετειακής παρέλασης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέδεσε το ιστορικό παράδειγμα της Εξόδου με τις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας. Χαρακτήρισε τη θυσία των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» ως πράξη εθνικής συνείδησης και όχι απλώς ηρωισμού, τονίζοντας ότι η ελευθερία απαιτεί διαρκή εγρήγορση και κόστος.

«Οι ριζικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις υπό την “Ατζέντα 2030” δεν είναι μια απλή πολιτική επιλογή, αλλά όρος εθνικής επιβίωσης», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισχυρή αποτρεπτική ισχύ σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του Υπουργού περιλάμβανε επίσης επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, όπου εκτίθενται εμβληματικά έργα τέχνης για την Επανάσταση, όπως ο πίνακας του Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» και το έργο του Βρυζάκη «Η Έξοδος του Μεσολογγίου». Ο κ. Δένδιας εξήρε τη συμβολή της τέχνης και των γραμμάτων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Διονύσιο Σολωμό, ως πυλώνα της εθνικής αυτογνωσίας.

Στις εκδηλώσεις παρέστη πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας, τιμώντας τη μνήμη των αγωνιστών που διέσωσαν το πνεύμα της Ελληνικής Επανάστασης.

