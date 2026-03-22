Με τον Χρυσό Σταυρό τιμήθηκε ο Νίκος Δένδιας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου – Τι είπε για την «Ατζέντα 2030» ΦΩΤΟ

Με τον Χρυσό Σταυρό μετά Αστέρου τιμήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην Ιερά Πόλη, στέλνοντας μήνυμα εθνικής επιβίωσης και ενότητας.

22 Μαρ. 2026 17:43
Pelop News

Στο επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την Ηρωική Έξοδο βρέθηκε η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, με την παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Ο κ. Δένδιας, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, συμμετείχε στις τιμητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, συνοδευόμενος από την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης Δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός απένειμε στον Υπουργό τον Χρυσό Σταυρό μετά Αστέρου της Επετείου των 200 ετών. Η διάκριση αυτή δόθηκε ως αναγνώριση του έργου του κ. Δένδια, σε μια συγκυρία υψηλού συμβολισμού για την περιοχή και την ιστορία του έθνους.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της επετειακής παρέλασης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέδεσε το ιστορικό παράδειγμα της Εξόδου με τις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας. Χαρακτήρισε τη θυσία των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» ως πράξη εθνικής συνείδησης και όχι απλώς ηρωισμού, τονίζοντας ότι η ελευθερία απαιτεί διαρκή εγρήγορση και κόστος.

«Οι ριζικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις υπό την “Ατζέντα 2030” δεν είναι μια απλή πολιτική επιλογή, αλλά όρος εθνικής επιβίωσης», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισχυρή αποτρεπτική ισχύ σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του Υπουργού περιλάμβανε επίσης επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, όπου εκτίθενται εμβληματικά έργα τέχνης για την Επανάσταση, όπως ο πίνακας του Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» και το έργο του Βρυζάκη «Η Έξοδος του Μεσολογγίου». Ο κ. Δένδιας εξήρε τη συμβολή της τέχνης και των γραμμάτων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Διονύσιο Σολωμό, ως πυλώνα της εθνικής αυτογνωσίας.

Στις εκδηλώσεις παρέστη πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας, τιμώντας τη μνήμη των αγωνιστών που διέσωσαν το πνεύμα της Ελληνικής Επανάστασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:06
19:06 Σε επιφυλακή ο ΕΟΦ: Επαρκή αποθέματα φαρμάκων στην Ελλάδα παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
19:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ο Μεγαλέξανδρος στη Γάζα (332π.Χ.)
18:50 Ιράν: Θα κλείσει πλήρως το Στενό του Ορμούζ αν ο Τραμπ πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις
18:43 Καλάβρυτα: Με λαμπρότητα ο εορτασμός των 205 ετών από την απελευθέρωση της πόλης ΦΩΤΟ
18:35 Αγγλία: Στιγμές τρόμου για οπαδούς της Μάντσετσερ Σίτι ΒΙΝΤΕΟ
18:33 «Τουρισμός για Όλους 2026»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα voucher διακοπών έως 600 ευρώ
18:26 Αίσιο τέλος στην επιχείρηση: Απεγκλωβίστηκε δύτης από τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης
18:20 Τραγωδία Τεμπών: Ξεκινά αύριο Δευτέρα 23/3 η ιστορική δίκη στη Λάρισα
18:13 Πάτρα: Παραδόθηκε στα παιδιά της Περιβόλας η νέα παιδική χαρά στην πλατεία Μενεξέδων ΦΩΤΟ
18:09 Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν: Θα κλείσουμε εντελώς τα Στενά αν…
18:06 Με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία: Οι πρώτες προβλέψεις των μετεωρολόγων για το Πάσχα
18:00 Ιατροδικαστική Υπηρεσία: Απειλούνται αδίκως για απείθεια – Το σύστημα μπλοκάρει, οι υποθέσεις λιμνάζουν
17:51 Νέα ήττα για τον ΟΠΑΘΑ και μένει στην “πρίζα”
17:43 Με τον Χρυσό Σταυρό τιμήθηκε ο Νίκος Δένδιας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου – Τι είπε για την «Ατζέντα 2030» ΦΩΤΟ
17:38 Μέση Ανατολή: «Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείτε κλιμάκωση» λέει Αμερικανός Υπουργός»
17:29 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Τα χιόνια έφεραν αύξηση επισκεψιμοτητας ΦΩΤΟ
17:19 Τι είπε σε τετ α τετ ο «Iron Mike» στη Κίμπερλι Γκιλφόιλ
17:09 Τηλεοπτικές άδειες περιφερειακής εμβέλειας: μοριοδότηση στους υπάρχοντες καναλάρχες
17:00 Ο ψυχοθεραπευτής-συγγραφέας Γιώργος Λάγιος στην «Π»: «Η γονεϊκότητα δεν είναι δικαίωμα, είναι ευθύνη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ