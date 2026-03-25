Με τον Γιώργο Αναστασίου του ΝΟΠ οι κλήσεις στην προετοιμασία της Εθνικής Παίδων

Με πατρινό «χρώμα» οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο Παίδων για την συμμετοχή της στο τουρνουά του Μαυροβουνίου, καθώς άμεσα σε αυτούς που κλήθηκαν είναι και ο Γιώργος Αναστασίου του ΝΟΠ, ενώ τεχνικός είναι ο πατρινός Βασίλης Λαμπάτος.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Χατζηγιακουμής Στέλιος-Ψάρρης Νίκος

ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ: Κώστας Καρέντζος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Δημήτρης Μισούρας

ΕΘΝΙΚΟΣ: Ανάργυρος Καψόπουλος, Μάριος Κουντουδιούς

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ : Γρηγόρης Ρογκάκος

ΚΕΡΚΥΡΑ: Σπύρος Ρέτσης

ΝΟΠ: Γιώργος Αναστασίου

ΧΑΝΙΑ: Κώστας Κατάκης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ανδρέας Γεροντόπουλος, Βασίλης Γεωργίου, Θανάσης Γκολφινόπουλος, Νίκος Μπερλής

ΠΑΟΚ: Γιάννης Μωυσιάδης, Αλέξανδρος Παυλίδης, Παναγιώτης Σημαιοφόριδης, Σταύρος Φλώρος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



