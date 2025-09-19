Με τοπικό ντέρμπι η πρεμιέρα στην Α2 Εθνική βολεΐ

Έγινε πριν από λίγο η κλήρωση της Α2 Εθνικής καις τον Α ΄ Ζώνη που συμμετέχουν οι ομάδες της Πάτρας, με την κληρωτίδα να έχει κέφια και να φέρνει πρεμιέρα με ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΟ Αιγιαλέων και τον Ερμή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας που θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου είναι οι εξής:

Α2 Ανδρών 2025-26 – Α’ Ζώνη

1η Αγωνιστική – 18/10/2025

ΠΟΚ Έσπερος – ΑΟ Ιωνικός

ΑΟ Αιγιαλέων – ΑΣΠ Ερμής

ΑΕΠ Ολυμπιάς – ΑΣΠ Γλυφάδας

ΓΣ Πετρούπολης – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΑΕΚ – Ένωση Γαλατσίου

ΑΟ Παγκρατίου – ΑΟ Νηρεύς

2η Αγωνιστική – 25/10/2025

ΑΟ Παγκρατίου – ΠΟΚ Έσπερος

ΑΟ Ιωνικός – ΑΟ Αιγιαλέων

ΑΣΠ Ερμής – ΑΕΠ Ολυμπιάς

ΑΣΠ Γλυφάδας – ΓΣ Πετρούπολης

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΕΚ

ΑΟ Νηρεύς – Ένωση Γαλατσίου

3η Αγωνιστική – 1/11/2025

ΑΟ Αιγιαλέων – ΑΟ Παγκρατίου

ΑΕΠ Ολυμπιάς – ΑΟ Ιωνικός

ΓΣ Πετρούπολης – ΑΣΠ Ερμής

ΑΕΚ – ΑΣΠ Γλυφάδας

Ένωση Γαλατσίου – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΠΟΚ Έσπερος – ΑΟ Νηρεύς

4η Αγωνιστική – 8/11/2025

ΑΟ Παγκρατίου – ΑΕΠ Ολυμπιάς

ΠΟΚ Έσπερος – ΑΟ Αιγιαλέων

ΑΟ Ιωνικός – ΓΣ Πετρούπολης

ΑΣΠ Ερμής – ΑΕΚ

ΑΣΠ Γλυφάδας – Ένωση Γαλατσίου

ΑΟ Νηρεύς – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

5η Αγωνιστική – 15/11/2025

ΓΣ Πετρούπολης – ΑΟ Παγκρατίου

ΑΕΠ Ολυμπιάς – ΠΟΚ Έσπερος

ΑΕΚ – ΑΟ Ιωνικός

Ένωση Γαλατσίου – ΑΣΠ Ερμής

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΣΠ Γλυφάδας

ΑΟ Αιγιαλέων – ΑΟ Νηρεύς

6η Αγωνιστική – 22/11/2025

ΑΟ Παγκρατίου – ΑΕΚ

ΠΟΚ Έσπερος – ΓΣ Πετρούπολης

ΑΟ Αιγιαλέων – ΑΕΠ Ολυμπιάς

ΑΟ Ιωνικός – Ένωση Γαλατσίου

ΑΣΠ Ερμής – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΑΟ Νηρεύς – ΑΣΠ Γλυφάδας

7η Αγωνιστική – 29/11/2025

Ένωση Γαλατσίου – ΑΟ Παγκρατίου

ΑΕΚ – ΠΟΚ Έσπερος

ΓΣ Πετρούπολης – ΑΟ Αιγιαλέων

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΟ Ιωνικός

ΑΣΠ Γλυφάδας – ΑΣΠ Ερμής

ΑΕΠ Ολυμπιάς – ΑΟ Νηρεύς

8η Αγωνιστική – 6/12/2025

ΑΟ Παγκρατίου – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΠΟΚ Έσπερος – Ένωση Γαλατσίου

ΑΟ Αιγιαλέων – ΑΕΚ

ΑΕΠ Ολυμπιάς – ΓΣ Πετρούπολης

ΑΟ Ιωνικός – ΑΣΠ Γλυφάδας

ΑΟ Νηρεύς – ΑΣΠ Ερμής

9η Αγωνιστική – 13/12/2025

ΑΣΠ Γλυφάδας – ΑΟ Παγκρατίου

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΠΟΚ Έσπερος

Ένωση Γαλατσίου – ΑΟ Αιγιαλέων

ΑΕΚ – ΑΕΠ Ολυμπιάς

ΑΣΠ Ερμής – ΑΟ Ιωνικός

ΓΣ Πετρούπολης – ΑΟ Νηρεύς

10η Αγωνιστική – 20/12/2025

ΑΟ Παγκρατίου – ΑΣΠ Ερμής

ΠΟΚ Έσπερος – ΑΣΠ Γλυφάδας

ΑΟ Αιγιαλέων – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΑΕΠ Ολυμπιάς – Ένωση Γαλατσίου

ΓΣ Πετρούπολης – ΑΕΚ

ΑΟ Νηρεύς – ΑΟ Ιωνικός

11η Αγωνιστική – 3/1/2026

ΑΟ Ιωνικός – ΑΟ Παγκρατίου

ΑΣΠ Ερμής – ΠΟΚ Έσπερος

ΑΣΠ Γλυφάδας – ΑΟ Αιγιαλέων

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΕΠ Ολυμπιάς

Ένωση Γαλατσίου – ΓΣ Πετρούπολης

ΑΕΚ – ΑΟ Νηρεύς

12η Αγωνιστική – 10/1/2026

ΑΟ Ιωνικός – ΠΟΚ Έσπερος

ΑΣΠ Ερμής – ΑΟ Αιγιαλέων

ΑΣΠ Γλυφάδας – ΑΕΠ Ολυμπιάς

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΓΣ Πετρούπολης

Ένωση Γαλατσίου – ΑΕΚ

ΑΟ Νηρεύς – ΑΟ Παγκρατίου

13η Αγωνιστική – 17/1/2026

ΠΟΚ Έσπερος – ΑΟ Παγκρατίου

ΑΟ Αιγιαλέων – ΑΟ Ιωνικός

ΑΕΠ Ολυμπιάς – ΑΣΠ Ερμής

ΓΣ Πετρούπολης – ΑΣΠ Γλυφάδας

ΑΕΚ – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

Ένωση Γαλατσίου – ΑΟ Νηρεύς

14η Αγωνιστική – 24/1/2026

ΑΟ Παγκρατίου – ΑΟ Αιγιαλέων

ΑΟ Ιωνικός – ΑΕΠ Ολυμπιάς

ΑΣΠ Ερμής – ΓΣ Πετρούπολης

ΑΣΠ Γλυφάδας – ΑΕΚ

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – Ένωση Γαλατσίου

ΑΟ Νηρεύς – ΠΟΚ Έσπερος

15η Αγωνιστική – 31/1/2026

ΑΕΠ Ολυμπιάς – ΑΟ Παγκρατίου

ΑΟ Αιγιαλέων – ΠΟΚ Έσπερος

ΓΣ Πετρούπολης – ΑΟ Ιωνικός

ΑΕΚ – ΑΣΠ Ερμής

Ένωση Γαλατσίου – ΑΣΠ Γλυφάδας

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΟ Νηρεύς

16η Αγωνιστική – 7/2/2026

ΑΟ Παγκρατίου – ΓΣ Πετρούπολης

ΠΟΚ Έσπερος – ΑΕΠ Ολυμπιάς

ΑΟ Ιωνικός – ΑΕΚ

ΑΣΠ Ερμής – Ένωση Γαλατσίου

ΑΣΠ Γλυφάδας – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΑΟ Νηρεύς – ΑΟ Αιγιαλέων

17η Αγωνιστική – 14/2/2026

ΑΕΚ – ΑΟ Παγκρατίου

ΓΣ Πετρούπολης – ΠΟΚ Έσπερος

ΑΕΠ Ολυμπιάς – ΑΟ Αιγιαλέων

Ένωση Γαλατσίου – ΑΟ Ιωνικός

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΣΠ Ερμής

ΑΣΠ Γλυφάδας – ΑΟ Νηρεύς

18η Αγωνιστική – 21/2/2026

ΑΟ Παγκρατίου – Ένωση Γαλατσίου

ΠΟΚ Έσπερος – ΑΕΚ

ΑΟ Αιγιαλέων – ΓΣ Πετρούπολης

ΑΟ Ιωνικός – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΑΣΠ Ερμής – ΑΣΠ Γλυφάδας

ΑΟ Νηρεύς – ΑΕΠ Ολυμπιάς

19η Αγωνιστική – 28/2/2026

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΟ Παγκρατίου

Ένωση Γαλατσίου – ΠΟΚ Έσπερος

ΑΕΚ – ΑΟ Αιγιαλέων

ΓΣ Πετρούπολης – ΑΕΠ Ολυμπιάς

ΑΣΠ Γλυφάδας – ΑΟ Ιωνικός

ΑΣΠ Ερμής – ΑΟ Νηρεύς

20η Αγωνιστική – 7/3/2026

ΑΟ Παγκρατίου – ΑΣΠ Γλυφάδας

ΠΟΚ Έσπερος – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΑΟ Αιγιαλέων – Ένωση Γαλατσίου

ΑΕΠ Ολυμπιάς – ΑΕΚ

ΑΟ Ιωνικός – ΑΣΠ Ερμής

ΑΟ Νηρεύς – ΓΣ Πετρούπολης

21η Αγωνιστική – 21/3/2026

ΑΣΠ Ερμής – ΑΟ Παγκρατίου

ΑΣΠ Γλυφάδας – ΠΟΚ Έσπερος

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΟ Αιγιαλέων

Ένωση Γαλατσίου – ΑΕΠ Ολυμπιάς

ΑΕΚ – ΓΣ Πετρούπολης

ΑΟ Ιωνικός – ΑΟ Νηρεύς

22η Αγωνιστική – 28/3/2026

ΑΟ Παγκρατίου – ΑΟ Ιωνικός

ΠΟΚ Έσπερος – ΑΣΠ Ερμής

ΑΟ Αιγιαλέων – ΑΣΠ Γλυφάδας

ΑΕΠ Ολυμπιάς – ΓΑΣ Παμβοχαϊκός

ΓΣ Πετρούπολης – Ένωση Γαλατσίου

ΑΟ Νηρεύς – ΑΕΚ

