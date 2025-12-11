Με τρακτέρ στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας οι αγρότες Θεσπρωτίας – Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην είσοδο

Κορυφώνεται η ένταση στη Θεσπρωτία, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης οι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους έξω από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, συνεχίζοντας την κινητοποίηση που αποφάσισαν το προηγούμενο βράδυ. Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να μην επιτραπεί η είσοδός τους στις εγκαταστάσεις του λιμανιού και να αποφευχθεί ενδεχόμενος αποκλεισμός.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν και οδηγοί ταξί, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων από Καλπάκι, Λούρο και Θεσπρωτία συμμετείχαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, όπου τέθηκε το πλαίσιο της κλιμάκωσης και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Με τη δυσαρέσκεια να παραμένει έντονη και τα αιτήματα των παραγωγών να μένουν στο προσκήνιο, οι επόμενες μέρες προμηνύονται κρίσιμες για την εξέλιξη των μπλόκων στην Ήπειρο.

