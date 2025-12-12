Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη

Αυξάνονται οι απουσίες για την Παναχαϊκή ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής (15/12) με αντίπαλο τον Μιλτιάδη στο γήπεδο Γαργαλιάνων (15.00).

Ο Γερολυμάτος τραυματίστηκε στην προπόνηση της Πέμπτης (11/12) και είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του, ενώ το πιθανότερο είναι πως δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Αγγελόπουλος λόγω τραυματισμού, που έκανε το ντεμπούτο του στο παιχνίδι με τον Ερμή Μελιγούς, όπως επίσης και ο τιμωρημένος Βερβίτας.

Το Σάββατο (13/12) θα επαναξεταστεί η κατάσταση των δύο πρώτων, όμως οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως δύσκολα θα δώσουν το «παρών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



