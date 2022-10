Μέχρι την Αλάσκα με βάρκα έφτασαν οι Ρώσοι για να γλιτώσουν την επιστράτευση

Δύο Ρώσοι που έφυγαν για να γλιτώσουν από την επιστράτευση στη χώρα τους ζήτησαν άσυλο στις ΗΠΑ, αφού έφτασαν με βάρκα στην Αλάσκα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Πέμπτη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε τον προηγούμενο μήνα μερική επιστράτευση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Έκτοτε δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι έχουν φύγει στο εξωτερικό προκειμένου να αποφύγουν να στρατολογηθούν.

Το γραφείο της γερουσιαστή Λίζα Μουρκόφσκι, που εκπροσωπεί την Αλάσκα, ανακοίνωσε ότι δύο Ρώσοι έχουν ζητήσει άσυλο προκειμένου να αποφύγουν την επιστράτευση. Εντοπίστηκαν κοντά σε πόλη της Αλάσκας, περίπου 64 χιλιόμετρα από τις ρωσικές ακτές.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ Μάικ Ντανλίβι δήλωσε ότι δύο άτομα έφτασαν από τη Ρωσία με βάρκα και ανακρίνονται.

Two Russian nationals fleeing President Vladimir Putin’s call-up of military reservists landed by boat on a remote Alaskan island in the Bering Sea and are seeking asylum in the United States, the state’s two senators and U.S. government officials said. https://t.co/JIGkJeTtp2

— The Washington Post (@washingtonpost) October 6, 2022