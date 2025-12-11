Mega Open House στην Πάτρα: Η Keller Williams West «ανοίγει» τις πόρτες 5 ιστορικών Νεοκλασικών κτιρίων

Μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πάτρας και να εξερευνήσουν σπουδαίες επενδυτικές προοπτικές προσφέρει η Keller Williams West.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ., η κορυφαία εταιρεία συμβούλων ακινήτων διοργανώνει ένα ξεχωριστό Mega Open House, αφιερωμένο αποκλειστικά σε 5 Νεοκλασικά ακίνητα που βρίσκονται στην καρδιά της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Η δράση απευθύνεται σε λάτρεις της κλασικής αρχιτεκτονικής, σε επενδυτές που αναζητούν ακίνητα με χαρακτήρα και υπεραξία, αλλά και σε όσους αναζητούν το επόμενο μεγάλο κατασκευαστικό ή ανακαινιστικό τους project. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους χώρους, να θαυμάσουν την αισθητική των κτιρίων και να συζητήσουν τις προοπτικές αξιοποίησής τους με τους εξειδικευμένους συμβούλους της KW West.

Τα 5 ακίνητα – ορόσημα που θα είναι ανοιχτά για το κοινό βρίσκονται στα εξής κεντρικά σημεία:

Σατωβριάνδου (www.kwwest.gr/property/217153)

(www.kwwest.gr/property/217153) Αράτου ( www.kwwest.gr/property/1648268)

www.kwwest.gr/property/1648268) Γερμανού ( www.kwwest.gr/property/1565706 )

www.kwwest.gr/property/1565706 Τριών Ναυάρχων (www.kwwest.gr/property/1801524 )

(www.kwwest.gr/property/1801524 ) Τριών Ναυάρχων & Αγίου Ανδρέου (www.kwwest.gr/property/74947)

Συμμετοχή: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για να δείτε από κοντά το ακίνητο που σας ενδιαφέρει, προτείνεται η επικοινωνία για τον προγραμματισμό ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα και για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την KW West (2610 222333).

Σχετικά με την Keller Williams West:

Η KW West, μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Keller Williams, δραστηριοποιείται με επιτυχία στην κτηματαγορά της Αχαΐας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης ακινήτων.

