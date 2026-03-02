Μεγάλες μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια του ρεύματος

Μεγάλες μειώσεις καταγράφονται στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος όλων των παρόχων ρεύματος οι οποίοι ανακοίνωσαν μέχρι αργά χθες το βράδυ τις χρεώσεις τους για τον Μάρτιο.

Μάλιστα, η αποκλιμάκωση των χρεώσεων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αρκετά μεγάλη, φτάνοντας μέχρι και το 34%.

Το «ψαλίδισμα» οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση της χονδρεμπορικής αγοράς τον Φεβρουάριο, η οποία θα μειώσει το κόστος των εταιρειών για να εξασφαλίσουν τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των πελατών τους. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική αγορά Επόμενης Ημέρας έκλεισε τον Φεβρουάριο με πτώση κατά 28% σε μηνιαία βάση, καθώς διαμορφώθηκε μόλις στα 78,35 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, έναντι 108,67 ευρώ τον Ιανουάριο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σημαντική μείωση του χονδρεμπορικού κόστους φαίνεται πως έκαμψε τις σκέψεις ορισμένων προμηθευτών να κινηθούν πιο συντηρητικά τον Μάρτιο, υπό τον φόβο σημαντικών και παρατεταμένων ανατιμήσεων στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, λόγω της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Εκτός από τους αυξημένους «βαθμούς ελευθερίας» που δημιούργησε το αισθητά χαμηλότερο χονδρεμπορικό κόστος, μία ακόμη παράμετρος που έπαιξε ρόλο είναι ότι οι όποιες παρενέργειες στις τιμές του αερίου (που θα επηρεάσουν τις χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος) θα «περάσουν» στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού κατά κύριο λόγο τον Απρίλιο, λόγω του βασικού μοντέλου τιμολόγησης του καυσίμου.

