Μεγάλη ατυχία για τη Δράκου, έκανε επέμβαση στον ώμο, το μήνυμα αισιοδοξίας

Μεγάλη ατυχία για την πατρινή κολυμβητήρια του Παναθηναϊκού Νόρα Δάκου η οποία τραυματίστηκε πριν από λίγες μέρες στον ώμο και έτσι αναγκάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός μάχης και προπονήσεων για λίγους μήνες και θα χάσει αρκετές διοργανώσεις, ωστόσο δεν χάσει την αισιοδοξία της.

Μάλιστα, η κορυφαία κολυμβητήρια με ανάρτηση της έκανε γνωστό το πρόβλημα και έστειλε μήνυμα αισιοδοξία σχετικά με τον μεγάλο στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2028.

Η ανάρτηση της αναφέρει: «Δυστυχώς έπρεπε να υποβληθώ σε επέμβαση στον δεξιό μου ώμο και κατά συνέπεια να χάσω το υπόλοιπο της σεζόν και τα μεγάλα ραντεβού του.

Ο πόνος έχει γίνει μέρος της ζωής μου από τότε που ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό. Είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα προβλήματα πάντα ερχόμουν αντιμέτωπη με κάτι που έπρεπε να ξεπεράσω.

Όμως αν κατι με εχει μάθει η πορεία μου είναι να αποδέχεσαι τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι. Και μετά, να κοιτάς μπροστά, όχι πίσω.

Πάντα πίστευα ότι η δύναμη ενός αθλητή και η δίψα του για περισσότερα δεν προέρχονται από τις νίκες, αλλά από τις δυσκολίες που περνά και από την απόφασή του να μη παραδοθεί, ό,τι κι αν βρεθεί στον δρόμο του.

Ευχαριστώ πολύ τον Μάνο Φανδρίδη, γιατί πριν από 13 χρόνια συναντηθήκαμε στον ίδιο διάδρομο του ΚΑΤ, όταν έκανα επέμβαση στον αριστερό ώμο, και από τότε έχει γίνει ο φύλακας άγγελός μου.

Ευχαριστώ το νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς και όλη την ομάδα του, που με έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστώ την @koe_haf και την @hellenic_olympic_committee για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε όλη την πορεία, από τότε μέχρι και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Ευχαριστώ τον κ. @dimitrisvranopoulos και τον @panathinaikos_1908 που σε όλες τις στιγμές, καλές και δύσκολες, είναι δίπλα μου. 🙏

Τέλος, στάθηκα τυχερή στη ζωή μου που γεννήθηκα σε ένα απίστευτα υποστηρικτικό περιβάλλον. Μεγαλώνοντας, αυτό το περιβάλλον εμπλουτίστηκε με ανθρώπους που με αγάπησαν, τους αγάπησα και με στήριξαν ανιδιοτελώς σε όλο το ταξίδι.

Ένας αθλητής είναι δυνατός ως μονάδα. Ένας αθλητής με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον είναι ανίκητος. Ο δρόμος για το L.A. 2028 συνεχίζεται.

Και όπως μου είπε και μια φίλη μου τώρα που θα έχω και τους δυο ώμους φτιαγμένους θα είμαι γυναίκα από ατσάλι. Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και τα μηνύματα σας».

