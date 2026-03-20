Μεγάλη ατυχία για τη Δράκου, έκανε επέμβαση στον ώμο, το μήνυμα αισιοδοξίας

Μετά την ανάρτηση της, εκατοντάδες μυνηματα από φίλους και γνωστούς για ταχεία ανάρρωση

20 Μαρ. 2026 11:44
Pelop News

Μεγάλη ατυχία για την πατρινή κολυμβητήρια του Παναθηναϊκού Νόρα Δάκου η οποία τραυματίστηκε  πριν από λίγες μέρες στον ώμο και έτσι αναγκάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός μάχης και προπονήσεων για λίγους μήνες και  θα χάσει αρκετές διοργανώσεις, ωστόσο δεν χάσει την αισιοδοξία της.

Μάλιστα, η κορυφαία κολυμβητήρια με ανάρτηση της έκανε γνωστό το πρόβλημα και έστειλε μήνυμα αισιοδοξία σχετικά με τον μεγάλο στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2028.

Η ανάρτηση της αναφέρει: «Δυστυχώς έπρεπε να υποβληθώ σε επέμβαση στον δεξιό μου ώμο και κατά συνέπεια να χάσω το υπόλοιπο της σεζόν και τα μεγάλα ραντεβού του.

Ο πόνος έχει γίνει μέρος της ζωής μου από τότε που ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό. Είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα προβλήματα πάντα ερχόμουν αντιμέτωπη με κάτι που έπρεπε να ξεπεράσω.

Όμως αν κατι με εχει μάθει η πορεία μου είναι να  αποδέχεσαι τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι. Και μετά, να κοιτάς μπροστά, όχι πίσω.

Πάντα πίστευα ότι η δύναμη ενός αθλητή και η δίψα του για περισσότερα δεν προέρχονται από τις νίκες, αλλά από τις δυσκολίες που περνά και από την απόφασή του να μη παραδοθεί, ό,τι κι αν βρεθεί στον δρόμο του.

Ευχαριστώ πολύ τον Μάνο Φανδρίδη, γιατί πριν από 13 χρόνια συναντηθήκαμε στον ίδιο διάδρομο του ΚΑΤ, όταν έκανα επέμβαση στον αριστερό ώμο, και από τότε έχει γίνει ο φύλακας άγγελός μου.

Ευχαριστώ το νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς και όλη την ομάδα του, που με έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστώ την @koe_haf και την @hellenic_olympic_committee για την αμέριστη συμπαράστασή τους σε όλη την πορεία, από τότε μέχρι και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Ευχαριστώ τον κ. @dimitrisvranopoulos και τον @panathinaikos_1908 που σε όλες τις στιγμές, καλές και δύσκολες, είναι δίπλα μου. 🙏

Τέλος, στάθηκα τυχερή στη ζωή μου που γεννήθηκα σε ένα απίστευτα υποστηρικτικό περιβάλλον. Μεγαλώνοντας, αυτό το περιβάλλον εμπλουτίστηκε με ανθρώπους που με αγάπησαν, τους αγάπησα και με στήριξαν ανιδιοτελώς σε όλο το ταξίδι.

Ένας αθλητής είναι δυνατός ως μονάδα. Ένας αθλητής με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον είναι ανίκητος. Ο δρόμος για το L.A. 2028 συνεχίζεται.

 Και όπως μου είπε και μια φίλη μου τώρα που θα έχω και τους δυο ώμους φτιαγμένους θα είμαι γυναίκα από ατσάλι.  Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και τα μηνύματα σας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Αιγιάλεια: Επετειακή διπλή προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ και ταινίας με δωρεάν είσοδο για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης (1821)και τους πέντε Νεομάρτυρες
14:00 Μεσολόγγι: 200 Χρόνια Θυσίας – Επέτειος Ελευθερίας 1826–2026
13:52 Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε παρκάκι της πόλης – Παραγγέλθηκε νεκροψία
13:49 Προμηθέας-Κολοσσός: Πλούσιες δράσεις στο «Τόφαλος» και προσφορά ενόψει Παναθηναϊκού
13:46 ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
13:43 Σημαντική διάκριση του ΕΟΤ στα βραβεία της βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators (AITO)
13:40 Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2026 – Πόσες αιτήσεις ικανοποιήθηκαν
13:33 Πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο για τον δήμαρχο του Άη Στράτη – Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του
13:17 Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
13:06 Πόρτο Χέλι: Πράσινο και αμμουδιές
13:00 «Σωστό μέτρο, αλλά να τηρείται απ΄ όλους»: Πέντε επιχειρηματίες της Πάτρας μιλούν για τα νέα ψηφιακά μπλόκα σε αλκοόλ και καπνό για ανηλίκους
12:59 Οδοντωτός: «Δεν ανοίγει χωρίς γεωλογική μελέτη και υπογραφή ασφαλείας», ξεκαθαρίζει ο Κυρανάκης
12:56 Νέα Αριστερά σε τροχιά ρήξης: Προ των πυλών η παραίτηση Χαρίτση και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό
12:55 ΠΑΕ Αρης: «Κανένα στέλεχος δεν εμπλέκεται στην δολοφονία του 20χρονου»
12:50 Τι αλλάζει σε καλλιτεχνική εκπαίδευση, σχολικές βιβλιοθήκες, IB και Τέμπη: Οι 25 ερωταπαντήσεις του υπουργείου Παιδείας για το νέο νομοσχέδιο
12:48 ΕΠΣΑ: Για μια ακόμα αγωνιστική διαιτητές εκτός Αχαϊας
12:45 Γκουτέρες: «Και οι δυο πλευρές του πολέμου έχουν κάνει εγκλήματα»
12:40 Ο Αττίκ επιστρέφει στην Πάτρα: Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μια Ζωή Χειροκροτήματα» στο Επίκεντρο
12:38 Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Η METRO δίνει νέα ζωή σε χιλιάδες τόνους υλικών
12:33 «Κλεφτοπόλεμος» και «μπάλα στην εξέδρα»: Στα άκρα η σύγκρουση Μαρινάκη – Τσουκαλά για καύσιμα και ακρίβεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ