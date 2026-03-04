Μεγάλη έκρηξη σε βάση των Φρουρών της Επανάστασης στην πόλη Μπανέχ του Δυτικού Κουρδιστάν, ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη έκρηξη σε βάση των Φρουρών της Επανάστασης στην πόλη Μπανέχ του Δυτικού Κουρδιστάν, ΒΙΝΤΕΟ
04 Μαρ. 2026 20:03
Μεγάλη ήταν η έκρηξη, που συγκλόνισε σήμερα(4/3/2026) μια πόλη στην επαρχία του Δυτικού Κουρδιστάν, στο Ιράν, σύμφωνα με ένα βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου επαληθεύτηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υπουργείο Οικονομικών Ισραήλ: Τα 3 δις. δολάρια την βδομάδα θα φτάσει το κόστος του πολέμου με το Ιράν

Τεράστια σύννεφα καπνού υψώνονταν πάνω από την πόλη Μπανέχ το πρωί. Με βάση τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στόχος ήταν μια βάση των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις» τις κουρδικές ομάδες που στο παρελθόν μάχονταν με τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν στις ζώνες που κατοικούνται κυρίως από Κούρδους, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο αυτές οι ομάδες σταμάτησαν την ένοπλη δράση τους εντός της χώρας αν και συνεχίζουν από την εξορία, κυρίως από το Ιράκ, την ενεργή εκστρατεία τους κατά της Τεχεράνης.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο, στο γειτονικό Ιρακινό Κουρδιστάν, ένοπλες οργανώσεις αντιπολιτευόμενων Κούρδων.

Πέντε οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι PDKI και PAK ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι ενώθηκαν σε έναν πολιτικό σχηματισμό με στόχο να επιτύχουν την αυτοδιάθεση των Κούρδων. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε εξάλλου ότι η CIA σχεδίαζε να εξοπλίσει τους Κούρδους για να εξεγερθούν στο Ιράν.

Η στήριξη αυτή των ΗΠΑ στους Κούρδους είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, το περασμένο Σάββατο, πρόσθεσε το CNN, που βασίζεται σε αμερικανικές πηγές και σε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν.

Μίλησε με Κούρδους ο Τραμπ, θα στήριζε ένοπλους πολιτοφύλακες για ν’ ανατρέψει εκ των έσω τους μουλάδες του Ιράν
Ανοιχτός στην υποστήριξη ομάδων στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, σε μια ιδέα που θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιρανικές φατρίες σε χερσαίες δυνάμεις που θα υποστηρίζονται, έστω θεωρητικά, από την Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες στο Ιράν, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, και συνεχίζει να προσεγγίζει και άλλους τοπικούς ηγέτες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία της Τεχεράνης για να αποκομίσουν οφέλη.

Οι Κούρδοι διαθέτουν σημαντικές δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων Ιράκ – Ιράν, ενώ το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει θέσεις στο δυτικό Ιράν, ενισχύοντας τις εικασίες ότι προετοιμάζει το έδαφος για μια κουρδική προέλαση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει με πολλούς περιφερειακούς εταίρους» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τους στόχους του Τραμπ. Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση για το θέμα, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα παράσχει όπλα, εκπαίδευση ή υποστήριξη πληροφοριών σε ομάδες που αντιτίθενται στο καθεστώς.

Ανακοινώνοντας την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Τραμπ προέτρεψε τον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί και να «αναλάβει την εξουσία», προσθέτοντας ότι «η Αμερική σας υποστηρίζει με συντριπτική δύναμη και καταστροφική ισχύ».

Ωστόσο, προσφέροντας τουλάχιστον υπό όρους υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες αντίστασης, καθεμία με διαφορετικούς στόχους, ο Τραμπ προχωράει πέρα από το να καλεί απλώς σε λαϊκή εξέγερση.

Την Τρίτη, ο Τραμπ μοιράστηκε δύο φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα άρθρο γνώμης της Washington Post σχετικά με το «δόγμα Τραμπ». «Δεν υπάρχει ανάγκη για αμερικανική εισβολή» έγραψε ο αρθρογράφος Μαρκ Θίσεν. «Ο ιρανικός λαός είναι η δύναμη στο έδαφος».

