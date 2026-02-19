Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αχαΐας, με βασικό επίκεντρο την Πάτρα, για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να δραστηριοποιείται στον χώρο του παράνομου τζόγου και στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει οργανωμένο δίκτυο που, κατά τις εκτιμήσεις τους, λειτουργούσε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη από τη διακίνηση και διαχείριση παράνομου στοιχήματος.

Έρευνες σε πάνω από 100 πρόσωπα

Οι έρευνες φέρονται να αφορούν περισσότερα από 100 πρόσωπα, στην πλειονότητά τους παίκτες στοιχήματος, ενώ μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων περιλαμβάνονται – σύμφωνα με πληροφορίες – και γνωστά ονόματα της τοπικής κοινωνίας, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί με σαφήνεια στη δικογραφία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ήδη έχουν προσαχθεί τουλάχιστον έξι άτομα, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Πατρών. Οι αρχές αξιολογούν διαρκώς τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες δικονομικές ενέργειες.

«Χτένισμα» χώρων και συλλογή στοιχείων

Η επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί, με συντονισμένες κινήσεις κλιμακίων της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που φέρονται να λειτουργούσαν ως σημεία συνάντησης ή «ορμητήρια» του κυκλώματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δράση των Αρχών είναι αποτέλεσμα μακράς και επισταμένης έρευνας, με αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που οδήγησαν στην οργάνωση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί χαρακτηρίζεται ογκώδης και περιλαμβάνει πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων, ψηφιακά δεδομένα και άλλα τεκμήρια.

Αναμένονται εξελίξεις

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να υπάρξουν νέες προσαγωγές ή και συλλήψεις, εφόσον προκύψουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το εύρος της δράσης του φερόμενου κυκλώματος, τις διαδρομές του χρήματος και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται με την ολοκλήρωση της επιχείρησης και τις επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

