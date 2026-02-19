Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει οργανωμένο δίκτυο που, κατά τις εκτιμήσεις τους, λειτουργούσε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη από τη διακίνηση και διαχείριση παράνομου στοιχήματος.

Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού
19 Φεβ. 2026 14:58
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αχαΐας, με βασικό επίκεντρο την Πάτρα, για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να δραστηριοποιείται στον χώρο του παράνομου τζόγου και στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει οργανωμένο δίκτυο που, κατά τις εκτιμήσεις τους, λειτουργούσε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη από τη διακίνηση και διαχείριση παράνομου στοιχήματος.

Έρευνες σε πάνω από 100 πρόσωπα

Οι έρευνες φέρονται να αφορούν περισσότερα από 100 πρόσωπα, στην πλειονότητά τους παίκτες στοιχήματος, ενώ μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων περιλαμβάνονται – σύμφωνα με πληροφορίες – και γνωστά ονόματα της τοπικής κοινωνίας, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί με σαφήνεια στη δικογραφία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ήδη έχουν προσαχθεί τουλάχιστον έξι άτομα, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Πατρών. Οι αρχές αξιολογούν διαρκώς τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες δικονομικές ενέργειες.

«Χτένισμα» χώρων και συλλογή στοιχείων

Η επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί, με συντονισμένες κινήσεις κλιμακίων της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που φέρονται να λειτουργούσαν ως σημεία συνάντησης ή «ορμητήρια» του κυκλώματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δράση των Αρχών είναι αποτέλεσμα μακράς και επισταμένης έρευνας, με αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που οδήγησαν στην οργάνωση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί χαρακτηρίζεται ογκώδης και περιλαμβάνει πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων, ψηφιακά δεδομένα και άλλα τεκμήρια.

Αναμένονται εξελίξεις

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να υπάρξουν νέες προσαγωγές ή και συλλήψεις, εφόσον προκύψουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το εύρος της δράσης του φερόμενου κυκλώματος, τις διαδρομές του χρήματος και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται με την ολοκλήρωση της επιχείρησης και τις επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Αυτή είναι η ποινή στην τραγουδίστρια που «σάρωσε» αυτοκίνητα στο Κολωνάκι
15:48 Σύλληψη Άντριου: Στήριξη Γουίλιαμ και Κέιτ στη γραπτή δήλωση του βασιλιά Καρόλου
15:44 Βενετία: Παλίρροια γέμισε τα σοκάκια με ψάρια – Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media
15:40 Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη – Για ποιο λόγο
15:32 «Επιχειρηματικότητα» του delivery στην Πάτρα: Συγκαλυμμένη απασχόληση στη διανομή
15:24 Η ΕΛΑΣ έπιασε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες σε Καλαμάτα και Αττική – Ποια η δράση τους
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στην εστίαση το 2025 – Άνοδος στα καταλύματα
15:16 Στον πληγέντα Δήμο Πηνειού ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:08 Στη Χίο ο Θάνος Πλεύρης: Έμφαση στην αποσυμφόρηση των νησιών και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών
15:00 Προχωρά η σύνδεση Πατρών-Πύργου με το λιμάνι Κυλλήνης: Ξεκινούν έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
14:58 Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στην Πάτρα για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού
14:55 Δυτική Αχαΐα: Καρναβαλικά βραβεία σε μαθητές – Την Παρασκευή η κορύφωση του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού
14:54 Συναντήσεις Μητσοτάκη με ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νέο Δελχί – Στο επίκεντρο συνεργασίες και ψηφιακό κράτος
14:48 Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Δεν υποχωρώ στη βία – Τα έργα στο νοσοκομείο προχωρούν»
14:42 Κάρολος Γ΄ για τον Πρίγκιπα Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του»
14:41 Παπασταύρου για Τουρκία: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα – Ιστορική η απόφαση για υδρογονάνθρακες»
14:35 Guardian: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει την κατασκευή στρατιωτικής βάσης στη Γάζα
14:30 Φυλακές Τρικάλων για τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Αντικρουόμενες θέσεις για την ευθύνη της φονικής έκρηξης
14:26 Πρόβλημα στο ραντάρ του «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Επιπτώσεις στις πτήσεις – Αιχμές ελεγκτών για την ΥΠΑ
14:23 Ο Τουσκ καλεί τους Πολωνούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ