Μεγάλη η λεία από τις απάτες: Ανησυχητικά στοιχεία από τις αναφορές στην Αστυνομία, έκαναν «φτερά» πάνω από 200.000 ευρώ σε τέσσερις μήνες

Στη μία περίπτωση, άνδρας παρέδωσε 25.000 ευρώ και κοσμήματα σε άγνωστο

11 Φεβ. 2026 10:00
Pelop News

Σε περισσότερα από 200.000 ευρώ σε μετρητά και χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί όλη η αξία κοσμημάτων και τιμαλφών, υπολογίζεται το ποσό που έχουν αποσπάσει απατεώνες μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και της Αχαΐας, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από υποθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Πρόκειται για χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες που χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, κυρίως από ηλικιωμένους, αλλά και από πολίτες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με πιο σύγχρονες μορφές εξαπάτησης.

Το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2025 έως και τις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 χαρακτηρίζεται από αυξημένη δράση απατεώνων στην Αχαΐα. Από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν τουλάχιστον εννέα σοβαρές υποθέσεις με σαφές οικονομικό αποτύπωμα. Οι επτά έχουν εξιχνιαστεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης, ενώ δύο παραμένουν ανοιχτές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαρίσει ποιοι βρίσκονται πίσω από τη δράση τους.

Η μεγαλύτερη λεία καταγράφηκε στην Πάτρα και αφορά οργανωμένη δράση κυκλώματος. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες κατάφεραν μέσα σε λίγες εβδομάδες να αποσπάσουν περίπου 126.000 ευρώ, σε μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα. Το σενάριο ήταν γνώριμο. Τηλεφωνήματα με αναφορές σε τροχαία ατυχήματα και επείγουσες ιατρικές ανάγκες, πίεση χρόνου και εκμετάλλευση του φόβου. Τα θύματα, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, παρέδιδαν ό,τι είχαν διαθέσιμο, πιστεύοντας ότι βοηθούν συγγενικό τους πρόσωπο.

Την ίδια περίοδο αποκαλύφθηκε και σοβαρή υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, επίσης στην Πάτρα. Με πρόσχημα δήθεν έλεγχο ή αναβάθμιση POS, το θύμα οδηγήθηκε σε ψεύτικη ηλεκτρονική σελίδα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων που ξεπέρασαν τις 45.000 ευρώ. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε και έδειξε πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να χάσει τον έλεγχο των τραπεζικών του στοιχείων, αν δεν είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.

ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Στην περιοχή της Αιγιάλειας, οι υποθέσεις απάτης εμφανίζονται συχνά με μικρότερα ποσά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αμελητέες. Υπήρξε περίπτωση αγγελίας πώλησης κινητού τηλεφώνου, όπου το θύμα πλήρωσε 350 ευρώ και παρέλαβε συσκευή χωρίς αξία, καθώς και υπόθεση όπου επιτήδειος προσποιήθηκε τον λογιστή και απέσπασε 225 ευρώ.

Είναι οι λεγόμενες «μικρές» απάτες, που όμως δείχνουν πόσο συστηματικά δοκιμάζουν οι δράστες την τύχη τους. Ξεχωριστή αναφορά αξίζουν και δύο τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα με θύματα ηλικιωμένους.

Στη μία περίπτωση, άνδρας παρέδωσε 25.000 ευρώ και κοσμήματα σε άγνωστο που τον έπεισε ότι συγγενικό του πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Στη δεύτερη, 88χρονη γυναίκα έδωσε 3.000 ευρώ σε άτομο που παρίστανε τον γιατρό. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για την πορεία της εξιχνίασης.

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Σε επίπεδο αριθμών, περίπου το 78% των υποθέσεων απάτης με γνωστό οικονομικό αντικείμενο έχει εξιχνιαστεί στο συγκεκριμένο τετράμηνο. Σε ό,τι αφορά τα χρήματα, οι υποθέσεις όπου οι δράστες εντοπίστηκαν αντιστοιχούν σε περίπου 86% της συνολικής λείας που έχει καταγραφεί. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Ασφάλεια σε Πάτρα και Αίγιο πιέζεται, αλλά συνεχίζει να βγάζει αποτελέσματα, παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό.

Στην καθημερινότητα, όμως, τα νούμερα λένε μόνο τη μισή αλήθεια. Πίσω από κάθε υπόθεση υπάρχει ένας άνθρωπος που αιφνιδιάστηκε, φοβήθηκε ή απλώς εμπιστεύτηκε λάθος άτομο. Και αυτό είναι που κάνει τις απάτες τόσο ύπουλες. Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά λίγη παραπάνω καχυποψία, ένα τηλεφώνημα σε συγγενή, μια δεύτερη σκέψη πριν δοθούν χρήματα ή στοιχεία. Συχνά, αυτή η μικρή καθυστέρηση είναι αρκετή για να χαλάσει όλο το σχέδιο των απατεώνων.

