Μεγάλη πτώση στα κρυπτονομίσματα μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για δασμούς στην Κίνα

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων έπεσαν κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% στην Κίνα και ελέγχους στις εξαγωγές λογισμικού. Σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, οι επενδυτές είδαν να ρευστοποιούνται θέσεις αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λιγότερο από μία ώρα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το Bitcoin αρχικά έπεσε περισσότερο από 12% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ μέσω μιας ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, το οποίο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 125.000 δολαρίων ΗΠΑ, διαπραγματευόταν γύρω στα 113.000 δολάρια ΗΠΑ την Παρασκευή (10 Οκτωβρίου) το βράδυ στη Νέα Υόρκη.

Η αδυναμία της αγοράς κρυπτονομισμάτων ήταν ήδη εμφανής από την Παρασκευή. Τις τελευταίες 24 ώρες, στοιχήματα αξίας περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα έχουν εξαφανιστεί, συμπεριλαμβανομένων 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε θετικές θέσεις και 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αρνητικές θέσεις, στο μεγαλύτερο κύμα εκκαθάρισης τουλάχιστον από τις αρχές Απριλίου.

Τα μικρότερα και λιγότερο ρευστά tokens έχουν πληγεί περισσότερο: το XRP, το αγαπημένο memecoin DOGE και το ADA της Cardano έπεσαν περίπου 19%, 27% και 25% τις τελευταίες 24 ώρες, αντίστοιχα.

«Μια νέα εμπορική διαμάχη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ ξέσπασε την Παρασκευή, προκαλώντας αβεβαιότητα στις αγορές και κατάρρευση των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου», δήλωσε ο Ravi Doshi, συνδιευθυντής αγορών στην prime broker FalconX. Το τμήμα παραγώγων της εταιρείας σημείωσε υπερβολική ζήτηση για προστασία από πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε ο Doshi.

Η κλιμάκωση της ρητορικής μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας προκάλεσε σοκ στις αγορές, πλήττοντας τις μετοχές, το πετρέλαιο και τα κρυπτονομίσματα, ενώ προκάλεσε μια στροφή προς τα ομόλογα του Δημοσίου και το χρυσό, που θεωρούνται ασφαλή.

