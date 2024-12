Μεγάλη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο: Ένας νεκρός και πυρκαγιές σε όλη την πόλη ΒΙΝΤΕΟ

Μια ισχυρή πυραυλική επίθεση έπληξε το Κίεβο την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024, με πολλαπλές εκρήξεις να ακούγονται στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά από προειδοποίηση για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Αξιωματικοί της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας και αξιωματούχοι του δήμου του Κιέβου ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να αποκρούσει την επίθεση.

Οι αρχές του Κιέβου δήλωσαν ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά οκτώ πυραύλους. Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πολλές εκρήξεις, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την επίθεση, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Serhiy Popko.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης την καταστροφή ενός κτιρίου με γραφεία και πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της πόλης, δημιουργώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

