Μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη διαιτητών βολεϊ στην Πάτρα

Όπως και στο ποδόσφαιρο, έτσι και στο βόλεϊ το πρόβλημα της διαιτησίας είναι ιδιαίτερα έντονο στην Πάτρα και μάλιστα το πρόβλημα αναμένεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.

Οι απώλειες δεν περιορίζονται μόνο στο έμψυχο δυναμικό, αλλά και σε επίπεδο παραγόντων, καθώς, όπως αποκάλυψε πρόσφατα το pelop.gr παραιτήθηκε ο πατρινός Κώστας Πετούσης από την θέση του αντιπρόεδρου της ΟΔΒΕ.

Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση της οικογενείας Πετούση, καθώς πέρσι παραιτήθηκε και ο γιος του Νίκος από την λίστα των διαιτητών, έχοντας φτάσει μέχρι και τη pre league.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πλέον στην Αχαΐα να έχουν απομείνει μόνο τρεις αξιολογημένοι διαιτητές από την Πάτρα που σφυρίζουν σε Εθνικά πρωταθλήματα και ανήκουν στον ΣΥΔ Πελοποννήσου.

Ο Παναγιώτης Γκόλφης ο οποίος σφυρίζει μέχρι Pre Legaue, η Τζένη Γεωργόπουλου που σφυρίζει μέχρι Α2 Εθνική, αλλά και ο Τάσος Βασιλείου που σφυρίζει επίσης, μέχρι την Α2 Εθνική.

Τις επόμενες μέρες θα γίνει στην Πτολεμαΐδα το ετήσιο σεμινάριο αξιολογημένων διαιτητών και στη συνέχεια θα γίνουν εξετάσεις ώστε να βγουν οι λίστες των ρέφερι για τη νέα χρονιά.

Το δυσάρεστο είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω και να υπαρχει μια ελπίδα ότι θα ανέβουν κατηγορία, καθώς οι νέοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.

Η έλλειψη διαιτητών είναι ένα ακόμα δείγμα του πόσο χαμηλό παραμένει το βόλεϊ της Αχαΐας που αυτή την στιγμή σε γυναικεία επίπεδο δεν έχει καμία ομάδα-η Β΄ Εθνική αφορά μόνο την Πελοπόννησο- και σε επίπεδο αντρών έχει τρεις, τον Ερμή, την Ολυμπιάδα και τον ΑΟ Αιγιαλέων που αγωνίζονται στην Α2 Εθνική.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



