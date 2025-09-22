Μεγάλο το ενδιαφέρον, ίσως ρεκόρ συμμέτοχων στον «4ο Ημιμαραθώνιο Τσιμιγκάτος»

Αν και έχουμε περίπου 20 μέρες και κάτι για την διεξαγωγή του 4ου Ημιμαραθωνίου «Φάνης Τσιμιγκάτος» που διοργανώνει ο Κούρος Πατρών, ωστόσο είναι πιθανό να έχουμε νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Το 2024 στον αγώνα συμμετείχαν περίπου 3.000 δρομείς όλων των ηλικιών με τις τελευταίες εκτιμήσεις να λένε ότι οι μέχρι στιγμής εγγραφής αγγίζουν τις 2.000.

Θυμίζουμε ότι και φέτος υπάρχουν τρεις κατηγορίες για να συμμετάσχουν οι δρομείς, ο Ημιμαραθιωνιος για όσους είναι καλά προπονημένους, το αγώνισμα των 5.000 χιλιόμετρων και ο αγώνας των 1.000 μέτρων που είναι για τα παιδιά.

Από εκεί και πέρα, οι ετοιμασίες είναι στην τελική ευθεία και στόχος του Κούρου που διοργανώνει με την στήριξη της Περιφέρειας και του Δήμου, είναι και φέτος ο Ημιμαραθωνιος να αποτελέσει γιορτή του δρομικού κινήματος.

Διευθυντής του αγώνα είναι ο έμπειρος προπονητής στίβου Γιώργος Παπανδρεόπουλος ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του έχουν φροντίσει ακόμα και για την παραμικρή λεπτομέρεια.

