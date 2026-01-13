Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών στο Ιράν, ο Τραμπ απειλεί με δασμούς ΒΙΝΤΕΟ

Νέα δασμολογικά μέτρα για τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια αντίδραση στον αυξανόμενο αριθμό των νεκρών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι κάθε χώρα που «συνεργάζεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» θα πληρώνει δασμό 25% «με άμεση ισχύ».

Είπε ότι ο δασμός θα επιβληθεί σε «κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα» με τις ΗΠΑ.

Η Βραζιλία, η Κίνα, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ρωσία είναι μεταξύ των οικονομιών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Η Κίνα επέκρινε τους πιθανούς δασμούς, δηλώνοντας ότι αντιτίθεται σε «οποιεσδήποτε παράνομες μονομερείς κυρώσεις και δικαιοδοσία μακράς εμβέλειας».

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ γίνεται την ώρα που ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν έχει φτάσει τουλάχιστον τους 646, σύμφωνα με το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency. Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δύο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες. Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να αναλάβει στρατιωτική δράση για την προστασία των διαδηλωτών και έχει δηλώσει ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ παραμένουν «στο τραπέζι».

Τη Δευτέρα 12/01/2026, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές» και ότι «οι αεροπορικές επιδρομές θα είναι μία από τις πολλές, πολλές επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή».

Το Human Rights Activists News Agency εκτιμά ότι περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Το Ιράν, το οποίο δεν έχει δώσει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών, αποδίδει την ευθύνη για την αιματοχυσία στην παρέμβαση των ΗΠΑ και σε όσους αποκαλεί τρομοκράτες που υποστηρίζονται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ισχυρίστηκε ότι οι διαδηλώσεις ήταν «υπό πλήρη έλεγχο». Δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η χώρα του ήταν «έτοιμη για πόλεμο, αλλά και για διάλογο».

Φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους τη Δευτέρα για να υποστηρίξουν το ιρανικό καθεστώς, μετά από ημέρες διαδηλώσεων που αμφισβητούσαν άμεσα την εξουσία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως έδειξε η κρατική τηλεόραση. Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδειξε επίσης πλήθη να φωνάζουν «Θάνατος στην Αμερική!» και «Θάνατος στο Ισραήλ!».

Το διαδίκτυο είναι εκτός λειτουργίας στο Ιράν και οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν κοπεί, σημειώνει το Sky News.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της κατάρρευσης του ιρανικού νομίσματος, το ριάλ, πριν οι διαμαρτυρίες ενταθούν, αμφισβητώντας την ιρανική κυβέρνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



