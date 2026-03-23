Μεγαλώνει ο στόλος των Eurofighter της Τουρκίας – Νέο σχέδιο για 56 μαχητικά

Η Άγκυρα αναθεωρεί προς τα πάνω τον σχεδιασμό για την ενίσχυση της Πολεμικής της Αεροπορίας, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για αύξηση του στόλου των Eurofighter Typhoon από 44 σε 56 αεροσκάφη και στόχο τη συγκρότηση δύο πλήρως επιχειρησιακών μοιρών μέσα στα επόμενα χρόνια.

23 Μαρ. 2026 12:52
Pelop News

Σε αναπροσαρμογή του σχεδίου της για τα Eurofighter Typhoon προχωρά η Τουρκία, αυξάνοντας τον αριθμό των μαχητικών που επιδιώκει να εντάξει στο οπλοστάσιό της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Milliyet, ο νέος σχεδιασμός προβλέπει τη συγκρότηση δύο πλήρων μοιρών με συνολικά 56 αεροσκάφη έως το 2030, αντί για 44 που ήταν ο αρχικός στόχος.

Το προηγούμενο πλάνο βασιζόταν στην απόκτηση 20 καινούργιων Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλων 24 μεταχειρισμένων αεροσκαφών από Κατάρ και Ομάν. Το σκέλος αυτό έχει ήδη επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό από το Reuters, το οποίο είχε μεταδώσει ότι η Άγκυρα υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2025 συμφωνία με τη Βρετανία για 20 νέα μαχητικά και παράλληλα συνέχιζε επαφές με Ντόχα και Μουσκάτ για επιπλέον αεροσκάφη.

Η διαφοροποίηση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορά κυρίως το Κατάρ, από το οποίο η Τουρκία φέρεται τώρα να επιδιώκει όχι 12 αλλά 24 Eurofighter Tranche 3/3A. Εφόσον αυτό προχωρήσει, ο συνολικός αριθμός θα ανέλθει στα 56, δίνοντας στην τουρκική αεροπορία τη δυνατότητα να οργανώσει δύο πλήρως στελεχωμένες και επιχειρησιακά αυτόνομες μοίρες. Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι τα επιπλέον αεροσκάφη θα διαθέτουν ραντάρ AESA και πιστοποίηση για πυραύλους Meteor, ενισχύοντας αισθητά τις δυνατότητες αεράμυνας και εναέριας υπεροχής.

Η βάση του προγράμματος είχε τεθεί με τη συμφωνία Τουρκίας – Βρετανίας, ύψους περίπου 8 δισ. λιρών ή 10,7 δισ. δολαρίων, για την αγορά 20 νέων Eurofighter, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται το 2030. Παράλληλα, οι επαφές με Ομάν και Κατάρ αποσκοπούν στην ταχύτερη κάλυψη των αναγκών της τουρκικής αεροπορίας μέχρι να είναι έτοιμα τα εγχώρια προγράμματα μαχητικών.

Αν ο αναθεωρημένος σχεδιασμός προχωρήσει, η Τουρκία θα αποκτήσει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους Eurofighter στην περιοχή, ενισχύοντας όχι μόνο τον αριθμό των διαθέσιμων αεροσκαφών αλλά και την ποιοτική σύνθεση της αεροπορικής της ισχύος. Το Eurofighter Typhoon, προϊόν ευρωπαϊκής σύμπραξης, θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα μαχητικά της κατηγορίας του, με υψηλές επιδόσεις, σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και δυνατότητα εμπλοκής στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

