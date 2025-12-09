Μεγαλόπολη–ΒΙΠΕ: Η νέα ενεργειακή αρτηρία – Ο αγωγός που αλλάζει την Αχαΐα

Το νέο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2025–2034 εγκρίθηκε και φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα για την Δυτική Ελλάδα: την κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης που θα συνδέει τη Μεγαλόπολη με ΒΙΠΕ Πατρών. Το έργο, με προϋπολογισμό 117 εκατ. ευρώ, αποτελεί βασικό αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έχει στόχο να εντάξει την αχαϊκή πρωτεύουσα στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου (ΕΣΦΑ), δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για την περιοχή και άφθονο φυσικό αέριο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 145 χιλιομέτρων και διάμετρο 20 ιντσών, ξεκινώντας από κατάλληλο σημείο του υφιστάμενου αγωγού υψηλής πίεσης προς Μεγαλόπολη. Θα συνοδεύεται από Μετρητικό/Ρυθμιστικό σταθμό αρχικής δυναμικότητας 27.500 Nm³/h, με δυνατότητα διπλασιασμού της παροχής στο μέλλον, εφόσον αυξηθεί η ζήτηση. Ο σταθμός και το σύνολο των εγκαταστάσεων έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να μεταφέρουν έως και 100% υδρογόνο, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο απανθρακοποίησης του ΔΕΣΦΑ και τις απαιτήσεις της ΕΕ για πράσινη μετάβαση.

Η τελική επενδυτική απόφαση τοποθετείται για αυτή την περίοδο, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων, ενώ η έναρξη λειτουργίας του αγωγού τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2027. Το έργο βρίσκεται ήδη στη φάση ωρίμανσης και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και δάνειο, με ανάκτηση μέσω της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του συστήματος μεταφοράς.

Η σύνδεση της Πάτρας και της ΒΙΠΕ με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου θεωρείται κρίσιμη, καθώς δίνει πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια, μειώνει το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και επιτρέπει την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές επεκτάσεις προς άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας.

Το Δεκαετές Πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει συνολικές επενδύσεις 1,02 δισ. ευρώ, με 32 εκατ. ευρώ να αφορούν έργα υπό ολοκλήρωση και σχεδόν 400 εκατ. ευρώ έργα στρατηγικής σημασίας που θα έχουν παραδοθεί έως το 2025. Μεταξύ των νέων έργων εντάσσεται και η τροφοδοσία Ηπείρου και Αγρινίου μέσω LNG μικρής κλίμακας, ένα ενεργειακό σχέδιο 130 εκατ. ευρώ που θα καλύψει πληθυσμό περίπου 290.000 κατοίκων.

Για την Αχαΐα, ωστόσο, το μεγάλο ενεργειακό στοίχημα είναι πλέον ο αγωγός Μεγαλόπολη – Πάτρα – ΒΙΠΕ, ένα έργο που μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο ανάπτυξης και να αναβαθμίσει ουσιαστικά τον ρόλο της περιοχής στον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

