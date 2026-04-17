«Μεγάλος Αδελφός» της ΑΑΔΕ με τεχνητή νοημοσύνη: Στο στόχαστρο ενοίκια, καύσιμα και αγροτικές ενισχύσεις

Σαρωτικό κύμα 194.000 ελέγχων από την ΑΑΔΕ έως το 2026. Στο στόχαστρο της νέας μονάδας «ΔΕΟΣ» τα αδήλωτα εισοδήματα και το λαθρεμπόριο.

17 Απρ. 2026 7:59
Pelop News

Ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ελέγχων και αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων θέτει σε εφαρμογή η ΑΑΔΕ για το 2026, επιστρατεύοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη νέα πανίσχυρη ελεγκτική μονάδα «ΔΕΟΣ». Το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει περισσότερες από 194.000 έρευνες, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από ακίνητα και τον περιορισμό του λαθρεμπορίου στα καύσιμα.

Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό παίζει η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), η οποία θα διενεργήσει 39.300 στοχευμένες έρευνες. Παράλληλα, προγραμματίζονται 53.900 παραδοσιακοί φορολογικοί έλεγχοι και 100.800 τελωνειακές παρεμβάσεις. Η χρήση προγνωστικών μοντέλων επιτρέπει πλέον στην Αρχή να διενεργεί «έξυπνους» ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, εστιάζοντας σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου αντί για τυχαία δείγματα.

Ακίνητα και «Μαύρα» Ενοίκια

Με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η ΑΑΔΕ αποκτά πλήρη εικόνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση κάθε ακινήτου. Το εργαλείο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για μαζικές διασταυρώσεις, ώστε να εντοπιστούν περιπτώσεις μη δήλωσης μισθωμάτων αλλά και για να διασφαλιστεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους.

Αγροτικές Ενισχύσεις

Μετά την απορρόφηση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Αρχή αναλαμβάνει το έργο της εξυγίανσης των αγροτικών πληρωμών. Ο σχεδιασμός προβλέπει:

  • Ολοκλήρωση των εκκρεμών πληρωμών παρελθόντων ετών έως τον Ιούνιο του 2026.

  • Καταβολή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

  • Εξονυχιστικούς ελέγχους στο 100% του δείγματος για τις επιχειρήσεις μεταποίησης γάλακτος και το ζωικό κεφάλαιο.

Παράλληλα με την καταστολή, η ΑΑΔΕ επενδύει στη διευκόλυνση των συνεπών φορολογουμένων. Προγραμματίζονται επιστροφές φόρων ύψους 8,038 δισ. ευρώ, ενώ η επικοινωνία με τους πολίτες αναβαθμίζεται μέσω του συστήματος “my1521”, το οποίο θα περιλαμβάνει ψηφιακούς βοηθούς (chatbots) και χρήση avatars για άμεση παροχή πληροφοριών.

