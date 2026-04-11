Μελέτη για τον COVID-19 στα παιδιά: Τι δείχνουν νεότερα δεδομένα για την καρδιά

Η ερευνητική προσοχή πλέον μετατοπίζεται στην «επόμενη ημέρα» της νόσησης, καθώς νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι επιπτώσεις του ιού δεν είναι πάντα άμεσα ορατές, ειδικά στο καρδιαγγειακό σύστημα.

emboliasmos-covid-paidia
11 Απρ. 2026 23:37
Pelop News

Από την έναρξη της πανδημίας του COVID-19, οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει ότι τα παιδιά, σε μεγάλο ποσοστό, εμφανίζουν ηπιότερη κλινική εικόνα και συχνά περνούν τη λοίμωξη με λίγα ή καθόλου συμπτώματα.

Ωστόσο, η ερευνητική προσοχή πλέον μετατοπίζεται στην «επόμενη ημέρα» της νόσησης, καθώς νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι επιπτώσεις του ιού δεν είναι πάντα άμεσα ορατές, ειδικά στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Ελληνική μελέτη στο International Journal of Cardiology

Μια νέα επιστημονική μελέτη Ελλήνων ερευνητών, που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Cardiology, εξετάζει τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της COVID-19 στην καρδιακή λειτουργία παιδιών.

Η έρευνα, με τίτλο «Long term cardiovascular effects on COVID-19 infection in children: The need for monitoring», υποστηρίζει ότι η λοίμωξη μπορεί να αφήσει ένα «αθόρυβο αποτύπωμα» στην καρδιά, ακόμη και όταν ο βασικός καρδιολογικός έλεγχος φαίνεται φυσιολογικός.

Τι έδειξαν οι εξειδικευμένες εξετάσεις

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ενώ οι βασικές παράμετροι της καρδιακής λειτουργίας – όπως το κλάσμα εξώθησης – παραμένουν φυσιολογικές, πιο ευαίσθητες απεικονιστικές μέθοδοι αποκαλύπτουν διαφοροποιήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον δείκτη GLS (Global Longitudinal Strain), που καταγράφει τη μικρο-συσταλτική λειτουργία του καρδιακού μυός.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε παιδιά που είχαν νοσήσει από COVID-19 παρατηρείται επίμονη μείωση του δείκτη, ένδειξη πιθανής «υποκλινικής μυοκαρδιακής δυσλειτουργίας».

Με απλά λόγια, η καρδιά μπορεί να λειτουργεί φαινομενικά φυσιολογικά, αλλά να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Κύρια ευρήματα της μελέτης

  • Ήπια αλλά επίμονη επιβάρυνση του μυοκαρδίου: Ενδείξεις ότι η καρδιά δεν έχει επανέλθει πλήρως σε ορισμένα παιδιά.
  • Επιμονή συμπτωμάτων τύπου Long COVID: Κόπωση, ταχυκαρδίες και αίσθημα παλμών που μπορεί να υποτιμώνται.
  • Ανάγκη επαναξιολόγησης της φυσικής δραστηριότητας: Ιδιαίτερα πριν την επιστροφή σε έντονο αθλητισμό.
  • Σημασία εξειδικευμένου ελέγχου: Η απλή κλινική εξέταση δεν επαρκεί πάντα για την ανίχνευση μικρών δυσλειτουργιών.

Ενημέρωση χωρίς πανικό

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας, αλλά ένδειξη για μεγαλύτερη εγρήγορση και παρακολούθηση.

Όπως σημειώνεται, ακόμη και χωρίς εμφανή συμπτώματα, ο ιός μπορεί να προκαλέσει ήπιες φλεγμονώδεις ή λειτουργικές αλλοιώσεις, οι οποίες εντοπίζονται μόνο με εξειδικευμένες εξετάσεις.

Το μήνυμα των ειδικών

Η επιστημονική ομάδα υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη αξιολόγηση παιδιών που έχουν νοσήσει από COVID-19, ειδικά όταν εμφανίζουν επίμονη κόπωση ή καρδιακά ενοχλήματα, είναι σημαντική για την πρόληψη πιθανών μελλοντικών επιπλοκών.

Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: χρειάζεται προσοχή και συστηματική παρακολούθηση, χωρίς όμως υπερβολές ή πανικό, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και ασφαλής επιστροφή των παιδιών στην καθημερινή και αθλητική τους δραστηριότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ