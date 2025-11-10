Μελέτης Μελετόπουλος: «Ο Αντώνης Σαμαράς είναι κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος»

Την εκτίμηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται ένα βήμα πριν την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα έκανε ο καθηγητής Μελέτης Μελετόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις και συζητήσεις μαζί του.

Μελέτης Μελετόπουλος: «Ο Αντώνης Σαμαράς είναι κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος»
10 Νοέ. 2025 13:49
Pelop News

Ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Μελέτης Μελετόπουλος, μιλώντας στον Alpha 98.9, ανέφερε πως ο Αντώνης Σαμαράς «είναι κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος» και ότι η επίσημη ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως είπε, «έχουν γίνει πολλές συζητήσεις της ομάδας των “91” και με τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό και με συνεργάτες του», προσθέτοντας πως ο κ. Σαμαράς «ζυγίζει προσεκτικά τις επιλογές του».

Η “ομάδα των 91” και ο ρόλος της

Η «Ομάδα Πολιτών» ή αλλιώς «κίνηση των 91» αυτοπροσδιορίζεται ως όμιλος πολιτικού προβληματισμού για τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και τα γεωπολιτικά ζητήματα.

Μεταξύ των μελών που πρωταγωνιστούν στην πρωτοβουλία βρίσκονται οι Γιάννης Μάζης και Μελέτης Μελετόπουλος, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει τις παρεμβάσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας τέθηκε νοκ άουτ με θλάση
16:33
16:17 Το τελευταίο αντίο στον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη – Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον ιστορικό παράγοντα της ΝΔ
16:12 CrediaBank – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης της δεύτερης δόσης
16:04 Μήνυμα ενότητας και ανασυγκρότησης στην συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας – Το μήνυμα του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου
15:56 Κατσανιώτης για Μαυρομμάτη: «Μικραίνει ο κύκλος των αυθεντικών εκφραστών και θεωρητικών της παράταξης»
15:48 Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τα στοιχεία των πυρόπληκτων του Αυγούστου από την Αχαΐα
15:40 Ρωσία: Σκοτώθηκε σε τροχαίο εκατομμυριούχος των crypto – Πήρε φωτιά η Lamborghini του
15:33 Οι αιτίες για την κρίση και το restart του Παναθηναϊκού
15:32 Στην Κύπρο ο Δένδιας με Πάλμα και Χριστοδουλίδη: SAFE, συμπαραγωγές και Τουρκία στο επίκεντρο
15:24 ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος θα εκτροχιαστεί έως το 2040 αν δεν ληφθούν μέτρα
15:16 Ελεύθερος ο 21χρονος για τον τραυματισμό 45χρονου ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα
15:08 Στο Πεκίνο ο επικεφαλής του FBI για τον περιορισμό ροής φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ
15:00 Αντώνης Χαροκόπος: Υπάρχουν και σήμερα «φυλακισμένα» ΑμεΑ – 31 χρόνια στο αναπηρικό κίνημα, 25 στην τοπική αυτοδιοίκηση –
14:59 Ισχυρή ανεμοθύελλα στο κέντρο της Πάτρας: Έσπασαν τζαμαρίες και κλαριά δέντρων ΦΩΤΟ
14:59 Μαρινάκης: «Η Ελλάδα θωρακίζει την ενεργειακή της ασφάλεια – Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και χαμηλότερες τιμές ενέργειας»
14:53 Γαλλία: Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι ο Νικολά Σαρκοζί
14:53 Τσατραφύλλιας: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» – Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων σε Δυτική Ελλάδα και Αιγαίο
14:50 Δυτική Αχαΐα: Επιστολή Αλεξόπουλου σε Κατσαφάδο για αναίτια καθυστέρηση στήριξης του πυρόπληκτου Δήμου
14:44 Διάσωση 28 μεταναστών νότια της Γαύδου: Επιχείρηση της FRONTEX στα ανοιχτά της Κρήτης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ