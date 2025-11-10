Μελέτης Μελετόπουλος: «Ο Αντώνης Σαμαράς είναι κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος»

Ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Μελέτης Μελετόπουλος, μιλώντας στον Alpha 98.9, ανέφερε πως ο Αντώνης Σαμαράς «είναι κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος» και ότι η επίσημη ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως είπε, «έχουν γίνει πολλές συζητήσεις της ομάδας των “91” και με τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό και με συνεργάτες του», προσθέτοντας πως ο κ. Σαμαράς «ζυγίζει προσεκτικά τις επιλογές του».

Η “ομάδα των 91” και ο ρόλος της

Η «Ομάδα Πολιτών» ή αλλιώς «κίνηση των 91» αυτοπροσδιορίζεται ως όμιλος πολιτικού προβληματισμού για τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και τα γεωπολιτικά ζητήματα.

Μεταξύ των μελών που πρωταγωνιστούν στην πρωτοβουλία βρίσκονται οι Γιάννης Μάζης και Μελέτης Μελετόπουλος, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει τις παρεμβάσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

