Μελόνι: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μασκ μετά την εκλογή του Τραμπ

Η Τζόρτζια Μελόνι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό επιχειρηματία Ελον Μασκ, με τον οποίο μίλησε για τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών.

«Τις προηγούμενες ώρες επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον Έλον Μασκ. Είμαι βέβαιη ότι η προσπάθειά του και το όραμά του θα μπορέσουν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιταλία, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων», έγραψε στο διαδίκτυο η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Nelle scorse ore ho sentito l’amico @elonmusk. Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future. pic.twitter.com/sAqHNG1kaG

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 7, 2024