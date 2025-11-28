Μενίδι: 14χρονη πήγε στο ΑΤ με νεκρό έμβρυο μετά από άγριο ξυλοδαρμό -Συνελήφθη η μητέρα της

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί στο Μενίδι, όταν 14χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών κρατώντας νεκρό βρέφος τυλιγμένο σε εφημερίδες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την αστυνομία, το κορίτσι ήταν έγκυος και είχε δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό από τη μητέρα της, με αποτέλεσμα να αποβάλει.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται το βράδυ της Πέμπτης (27/11), όταν οι αστυνομικοί δέχθηκαν κλήση για επεισόδιο στο σπίτι της οικογένειας. Φτάνοντας στο σημείο, εντόπισαν την 54χρονη μητέρα σε κατάσταση έντασης και προχώρησαν στη σύλληψή της για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε χτυπήσει τη 14χρονη κόρη της με τέτοια σφοδρότητα, ώστε να προκαλέσει την αποβολή. Λίγες ώρες αργότερα, η ανήλικη πήρε το νεκρό έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα ζητώντας βοήθεια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται με εισαγγελική εντολή.

Το βρέφος θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, καθώς και η χρονική στιγμή της αποβολής. Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης και το περιβάλλον της οικογένειας, ενώ η 54χρονη μητέρα κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές, τόσο για την έκταση της βίας όσο και για την ανάγκη άμεσης προστασίας της 14χρονης.

