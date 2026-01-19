Μενίδι: Πύρινη κόλαση, κάηκαν τρια εργοστάσια ΦΩΤΟ

Τη φωτιά που κατέστρεψε συνολικά τρία εργοστάσια, φέρεται να έβαλαν επίδοξοι κλέφτες.

19 Ιαν. 2026 8:18
Pelop News

Η φωτιά  που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε εργοστάσιο πλαστικών επί της Δεκελείας, στο Μενίδι, πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε δυο διπλανές επιχειρήσεις, ενώ ήχησε το 112  ζητώντας στους κατοίκους να έχουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών.

Η φωτιά σβήστηκε νωρίς το πρωί, ωστόσο άφησε πίσω της τρία καμμμένα εργοστάσια.

Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες και 19 οχήματα και στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν και υδροφόρα του Δήμου Αχαρνών.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο, ενώ σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν σε άλλες δύο επιχειρήσεις.

Τη φωτιά φέρεται να έβαλαν κλέφτες καθώς έφευγαν από το σημείο.

