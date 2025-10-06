Μερτς: «Σκάνδαλο» ο πιθανός αποκλεισμός του Ισραήλ από τη Eurovision – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της Γερμανίας

Ξεκάθαρη στάση υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision πήρε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χαρακτηρίζοντας «σκάνδαλο» ακόμα και τη συζήτηση περί αποκλεισμού, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερμανία να αποχωρήσει από τη διοργάνωση σε περίπτωση που το Ισραήλ αποκλειστεί.

Μερτς: «Σκάνδαλο» ο πιθανός αποκλεισμός του Ισραήλ από τη Eurovision - Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της Γερμανίας
06 Οκτ. 2025 14:05
Pelop News

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς παρενέβη με έντονο τρόπο στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, χαρακτηρίζοντας «σκάνδαλο» το γεγονός ότι τίθεται καν ζήτημα αποκλεισμού του.

«Νομίζω ότι είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι αυτό συζητείται καν. Το Ισραήλ έχει θέση στον διαγωνισμό», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο ARD, το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Ερωτηθείς μάλιστα εάν η Γερμανία θα έπρεπε να αποσυρθεί από τη Eurovision σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ, απάντησε ξεκάθαρα: «Αυτό θα υποστήριζα».

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα έχει φέρει στο προσκήνιο αιτήματα αποκλεισμού του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις. Ήδη, ορισμένα κράτη έχουν δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τη φετινή Eurovision, εάν το Ισραήλ παραμείνει στη λίστα συμμετεχόντων. Η EBU (European Broadcasting Union) έχει ανακοινώσει πως η τελική απόφαση θα ληφθεί με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της εντός Νοεμβρίου.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό του ARD, η πλειοψηφία των Γερμανών –περίπου το 65%– πιστεύει ότι οι καλλιτέχνες και οι αθλητές από το Ισραήλ δεν πρέπει να τιμωρούνται για τις πράξεις της κυβέρνησής τους. Μόνο το 24% θεωρεί σωστό έναν αποκλεισμό ως μορφή πίεσης προς την ισραηλινή ηγεσία.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μερτς δεν δίστασε να σχολιάσει και ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, εκείνο της χρήσης του VAR (Video Assistant Referee) στο ποδόσφαιρο, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη συνέχισή του. «Η επιθυμία για απόλυτη τελειότητα έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν θα με πείραζε να το καταργήσουμε και να βασιζόμαστε ξανά στις αποφάσεις των διαιτητών», είπε χαρακτηριστικά.

Γνωστός για την αγάπη του στο ποδόσφαιρο και οπαδός της Borussia Dortmund, στην οποία διετέλεσε μέλος του εποπτικού συμβουλίου έως το 2014, ο Μερτς διευκρίνισε πάντως ότι δεν έχει λάβει οριστική θέση: «Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η δυνατότητα οι διαιτητές να διορθώσουν ένα λάθος. Είναι ένα ζήτημα που θέλει σκέψη».

Με τις δηλώσεις του, ο Γερμανός καγκελάριος έστειλε πολλαπλά μηνύματα — τόσο για την πολιτιστική στήριξη προς το Ισραήλ όσο και για τη στάση απέναντι στη σύγχρονη τεχνολογία στα γήπεδα, συνδυάζοντας πολιτική και ποδόσφαιρο με χαρακτηριστική ευθύτητα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Το πρόβλημα υγείας της Ελένης Τσολάκη
17:12 Η μείωση του χρέους φέρνει πρόωρες αποπληρωμές
17:09 Πόση υπομονή ζητάμε ακόμη από τους πολίτες;
17:08 Τέμπη: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις σε όποια οικογένεια το ζητήσει – Νέα τροπή στην υπόθεση
17:01 Τέμπη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο με νταλίκα κοντά στις σήραγγες
16:51 Γάζα: Kρίσιμες ώρες για την εκεχειρία
16:50 Ζάκυνθος: 39χρονος πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
16:47 Ολα είναι έτοιμα για τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:46 Λεμπέσης: «Θα βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα»
16:43 Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
16:41 Ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας
16:36 Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι
16:31 Μπορντό: Η γαλλική πρωτεύουσα του κρασιού
16:30 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρης στην «Π»: Το μεγαλείο της συγγνώμης
16:29 Γεραπετρίτης κατά Τσίπρα: Ατελέσφορη και με στοιχεία υποκρισίας η παραίτησή του
16:24 «Επίθεση» του Μικρούτσικου κατά του Μπισμπίκη
16:15 Η παραίτηση Τσίπρα είναι ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά
16:08 Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι
16:06 Που θα δείτε τον αγώνα Ιωάννινα-Λαύριο
16:03 Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά στη Θεσσαλία, ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ