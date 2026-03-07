Μέσα στο «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»: Οι γυναίκες του Λόρκα μιλούν για την καταπίεση, το πάθος και την ανάγκη για ελευθερία

Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας ανεβάζει το εμβληματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα», σε σκηνοθεσία Ηλία Αναστασόπουλου. Ένα έργο που φωτίζει την καταπίεση, τα ανεκπλήρωτα πάθη και τη σιωπηλή βία που μπορεί να γεννηθεί μέσα στην οικογένεια.

Σε έναν κόσμο κλειστό, ασφυκτικό και αυστηρά οριοθετημένο από κοινωνικούς κανόνες, οι γυναίκες του «Σπιτιού της Μπερνάρντα Άλμπα» παλεύουν ανάμεσα στην υποταγή και την ανάγκη για ελευθερία. Με αφορμή την παράσταση που παρουσιάζεται στην Πάτρα, οι ηθοποιοί μιλούν για τους ρόλους τους και για το πώς το έργο του Λόρκα παραμένει βαθιά σύγχρονο.

Μαρία Δημητροπούλου

Το έργο επικεντρώνει στην καταπίεση και το συμβιβασμό.Ο αυταρχισμός της Μπερναντα παραλληλίζεται με το φασιστικό καθεστώς του Φράνκο, ενώ το ερωτικό πάθος της Άντζελα υποδηλώνει την επαναστατικότητα για λύτρωση από την τυραννία.

Ιωάννα Καραθάναση

«Η Μπερνάρντα είναι η φωνή μιας κοινωνίας που πνίγει τις επιθυμίες στο όνομα της τιμής. Ως μητέρα γίνεται δεσμοφύλακας των ίδιων της των παιδιών. Παίζοντάς την, ένιωσα πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην προστασία και την καταπίεση. Η Μπερνάρντα πιστεύει ότι κρατά το σπίτι όρθιο — όμως τελικά οι τοίχοι γίνονται φυλακή.»

Χαρά Μαργαρίτη

Το έργο επικεντρώνεται στα ζητήματα της καταπίεσης, του συμβιβασμού και του πάθους και την επιρροή των ανδρών στις γυναίκες. Η Μαρτίριο, την οποία υποδύομαι είναι από τους πιο σύνθετους και σκοτεινούς χαρακτήρες του θεατρικού και το όνομά της είναι συμβολικό καθώς παραπέμπει στο “μαρτύριο” και στα δεινά που υφίστανται.

Άννα Κοκκίνου

Στην παράσταση αυτή κάνω την Αντέλα, την μικρότερη κόρη της Μπερνάρντα Άλμπα που είναι επαναστάτρια και αρνείται να υποταχθεί στο αυστηρό πένθος και τον αυταρχισμό της μητέρας της. Είναι η μόνη ανυπόταχτη από τις αδερφές που στο πρόσωπό της ο Λόρκα αποτυπώνει την επιθυμία για ζωή και ελευθερία. Ερωτεύεται και διεκδικεί την δική της ζωή αντιδρώντας στους κανόνες και τα στερεότυπα της εποχής της.

Ελένη Αντωνοπούλου

Η Προυτέντια έχει τον ίδιο χαρακτήρα με την Μπερνάρντα, συντηρητική, εμμονική, θρησκευόμενη και σκληρή.

Ο ρόλος της κουτσομπολίστικος, αυτή είμαι εγώ!

Βιβή Σεράφη

Ως Αμέλια, στο “Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα”, βιώνω τη σιωπή, τον φόβο και την καταπίεση που πνίγουν τις γυναίκες αυτού του σπιτιού. Η Αμέλια δεν φωνάζει αντέχει. Κι αυτή η σιωπηλή αντοχή αποκαλύπτει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο ασφυκτικός μπορεί να γίνει ένας κόσμος χωρίς ελευθερία και αγάπη. Το έργο του Λόρκα παραμένει βαθιά σύγχρονο, γιατί μιλά για ανθρώπους που μαθαίνουν να ζουν χωρίς φως, πιστεύοντας πως έτσι «πρέπει».

Ηλιάνα Βουλδή

Σε μια βαθιά συντηρητική και αυταρχική πατριαρχική κοινωνία της δεκαετίας του 1930 η μοίρα της γυναίκας είναι προκαθορισμένη. Πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που έχουν ορίσει οι άντρες για τις γυναίκες. Η τιμή και η θέση των αντρών στην κοινωνία εξαρτάται από το βαθμό που επιβάλουν αυτούς τους κανόνες στις γυναίκες που εξουσιάζουν: τη σύζυγο, τις κόρες, τις αδελφές.

Το αριστουργηματικό έργο του Λόρκα σε μεταφέρει σε μια εποχή που τα δεσμά των γυναικών ήταν ορατά, ξεκάθαρα και σε κάνει να αναρωτιέσαι ταυτοχρόνως: έχει πραγματικά απελευθερωθεί η γυναίκα σήμερα; Πόσο βαθιά ριζωμένες είναι οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα; Μήπως τελικά ζούμε μια ψευδαίσθηση αλυσοδεμένες με αόρατα δεσμά;

Βασιλική Αδαμοπούλου

Η Μπερνάρντα Άλμπα μεγαλώνει τις κόρες της με σκληρότητα και αυταρχισμό. Γίνεται εμμονική με την εικόνα που θα δώσουν στον έξω κόσμο, αδιαφορώντας για τις επιθυμίες και τα όνειρα των κοριτσιών.

Εκείνες ασφυκτιούν ενώ διψούν για έρωτα, πάθος, ελευθερία. Η στέρηση και ο εξαναγκασμός τις οδηγούν σε ανταγωνισμό και το μίσος μοιραία φωλιάζει στην καρδιά τους. Η Πόνθια είναι η οικονόμος που μεγάλωσε δίπλα στην Μπερνάρντα, αφού εκείνη την περιμάζεψε όταν ήταν ακόμα κοριτσάκι. Ταυτίστηκε με εκείνη, είναι όμως η φωνή της λογικής και η μόνη που καταλαβαίνει τις κρυφές επιθυμίες των κοριτσιών & ώρες ώρες τις συμπονά. Προειδοποιεί την Μπερνάρντα για αυτά που πρόκειται να συμβούν.

Αγγελική Γιαννοπούλου – Μαθήτρια Α’ Λυκείου

Το θέατρο είναι ένας ψυχαγωγικός χώρος που σου χαρίζει εμπειρίες και πολλές αναμνήσεις. Εγώ είχα την τιμή και την χαρά να ζήσω μια τέτοια εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη σε όλη μου τη ζωή. Τα γέλια και η στήριξη που μας χάρισαν στις πρόβες ήταν μια ζεστή αγκαλιά και μια θετική ενέργεια που έλαβα την περίοδο αυτή. Αγαπώ το θέατρο από μικρή και έχω παρακολουθήσει πολλές παραστάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το να είσαι εσύ ο ηθοποιός όμως είναι τελείως διαφορετικό συναίσθημα. Είμαι ευγνώμων που έζησα αυτή την εμπειρία και θα ήθελα πολύ να την ξαναζήσω

Άλκηστις Γιαννοπούλου – Μαθήτρια Α’ Λυκείου

Ως μαθήτρια της Α! Λυκείου του μουσικού Σχολείου έχοντας βιώσει αρκετές φορές παραστάσεις μέσω προγραμμάτων του σχολείου μου, μπορώ να πω σίγουρα πια πως αυτό το συναίσθημα δεν το έχω ξανανιώσει. Ύστερα από πολλές δημιουργίες και γεμάτες εμπειρίες πρόβες για τη προετοιμασία μας στο θεατρικό έργο, αντιλήφθηκα ότι το θέατρο είναι ένα σπίτι και οι άνθρωποι που συνεργάζεσαι σε αυτό μια ακόμη οικογένεια, που θα είναι στο πλάι σου οποιαδήποτε στιγμή τους χρειαστείς. Κάθε φορά όμως που πάταγα το πόδι μου στο κατώφλι όλες οι αμφιβολίες μου και οι φόβοι μου έμεναν έξω από την πόρτα και η ψυχή μου ελευθερωνόταν στους δρόμους της τέχνης.

Τζίνα Δημητρίου

“Είμαι παγιδευμένη σε αυτό το σπίτι με την καρδιά μου να πονά! Η μοίρα μου είναι σφραγισμένη,θα μείνω εδώ ,θα κεντώ, θα κλαίω και θα περιμένω….Τι; Θανατο; Ελευθερία; Μάλλον περιμένω κάτι περισσότερο….κατι που δε θα έρθει ποτέ!

Η καταπίεση, η τυραννία,η ανάγκη για απελευθέρωση, το καταχωνιασμένο συναισθημα , που απεικονιζονται στη συντηρητική οικογένεια της Μπερναντα Αλμπα ξεδιπλώνονται επί σκηνής !”

ΙΝΦΟ

Παίζουν με την σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Δουλικό: Μαρία Μητροπούλου

Πόνθια: Βασιλική Αδαμοπούλου

Μπερνάρντα: Ιωάννα Καραθανάση

Αντέλα: Άννα Κοκκίνου

Μαρτίριο: Χαρά Μαργαρίτη

Μαγκντανέλα: Τζίνα Δημητρίου

Αγκούστιας: Ηλιάνα Βουλδή

Αμέλια: Βιβή Σεραφή

Επισκέπτρια Α!: Αγγελική Γιαννοπούλου

Επισκέπτρια Β!: Άλκηστις Γιαννοπούλου

Μαρία Χοσέφα: Νέλλη Βουτσινά

Προυτέντια: Ελένη Αντωνοπούλου

Τραγούδι / θεριστής: Γίαννης Πανίτσας

Σκιά Πέπε Ρομανο: Απόστολος Παπανδρέου

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος

Πρωτότυπη Μουσική: Γεώργιος Δρίτσας

Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος, Μίλτος Σπυρόπουλος

Σκηνικά: Η ομάδα

Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη

Επιμέλεια προγραμμάτων- ΜΜΕ- Επικοινωνία- Ψηφιακά μέσα: Σπυριδούλα Γεωργίου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Νίκη Καραβούλια

Θα ανέβουν έξι παραστάσεις στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271, έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα- Πάτρα), στις 6, 7, 8 και 13, 14, 15 Μαρτίου 2026.

Ώρες παραστάσεων, 21:15 Παρασκευή, 20:30 Σάββατο – Κυριακή.

Εισιτήρια 10€ Γενική είσοδος- Προπώληση: More.com

Κρατήσεις: 6983682970

